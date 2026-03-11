Cử tri kỳ vọng ĐBQH khóa XVI sẽ luôn gần dân, sát dân, vì dân

(GLO)- Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử, ngày 10-3, ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri phường An Nhơn Bắc và xã Phù Cát. Tại đây, cử tri bày tỏ kỳ vọng các ĐBQH khóa XVI sẽ luôn gần dân, sát dân, vì dân.

Tham gia ứng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 2 có 4 ứng cử viên, gồm: ông Đồng Ngọc Ba - ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Nguyễn Văn Cảnh - Giám đốc Khu du lịch Cửa Biển, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Cẩm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân An; ông Lê Minh Hải - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bình Dương

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã trình bày trước cử tri chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI. Trong chương trình hành động, các ứng cử viên khẳng định sẽ giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với cử tri; phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật; bảo đảm tính khả thi và phù hợp với thực tiễn; tăng cường giám sát việc thực thi chính sách pháp luật, nhất là đối với những vấn đề quan trọng của đất nước và các nội dung cử tri quan tâm.

Nội dung chương trình hành động tập trung vào những vấn đề được cử tri quan tâm như: đẩy cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, du lịch và dịch vụ cảng biển logistics... Qua đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.

Các ứng cử viên cũng cam kết nếu trúng cử sẽ cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai, trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình, tích cực nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, góp phần khơi thông nguồn lực cho phát triển đất nước.

Cử tri gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến các ứng cử viên. Ảnh: Bình Dương

Cử tri các địa phương đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2. Đồng thời, cử tri mong muốn, nếu trúng cử, các ứng cử viên sẽ tiếp tục quan tâm đến đời sống người dân; có những kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ xem xét bố trí, nguồn lực phù hợp tại những địa phương còn nhiều khó khăn; nâng cấp hệ thống thủy lợi để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững; có những nội dung thiết thực góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, nâng cao chất lượng y tế cơ sở.

Đặc biệt, các ứng cử viên khi trở thành ĐBQH cần gần dân, sát dân, vì dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Ứng cử viên Đồng Ngọc Ba phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri. Ảnh: ĐVCC

Các ứng cử viên tiếp thu, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH sẽ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử; làm cầu nối hiệu quả giữa cử tri tỉnh Gia Lai với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Qua đó, góp phần xây dựng Gia Lai và đất nước ngày càng phát triển trong giai đoạn mới.