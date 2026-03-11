(GLO)- Ngày 10-3, đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: Kông Chro, Chơ Long, Pờ Tó, Chư Krey, Ya Ma, Đăk Song và Sró.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Huy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Kông Chro. Ảnh: Phương Liên

Qua kiểm tra thực tế, các xã đã triển khai công tác bầu cử đúng quy định, quy trình và đảm bảo tiến độ. Đến nay, danh sách cử tri, cơ sở vật chất và địa điểm bỏ phiếu được rà soát, chuẩn bị đầy đủ; công tác tuyên truyền được tăng cường, bảo đảm người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ trong ngày bầu cử.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Quốc Huy ghi nhận sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và ủy ban bầu cử các địa phương trong triển khai nhiệm vụ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Vì vậy, các địa phương cần tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện với quyết tâm chính trị cao nhất để tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn, đảm bảo bầu đúng, bầu đủ.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Liên

Trong đó, tiếp tục rà soát, đối chiếu danh sách cử tri, cấp phát thẻ cử tri và bảo quản tốt các tài liệu liên quan trong ngày bầu cử; đẩy mạnh, đa dạng các hình thức thông tin, tuyên truyền nhằm tạo khí thế vui tươi, nô nức trong các tầng lớp nhân dân hướng tới ngày hội non sông; vận động toàn dân tích cực tham gia đi bầu cử.

Đồng thời, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Huy cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát kỹ từng khâu, phải đúng tiến độ và quy trình; bảo đảm an ninh trật tự và các điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn.