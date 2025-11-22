Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ IV

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội khóa III.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: N.L

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Gia Lai đã thể hiện vai trò cầu nối hữu nghị giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Nam Lào. Hội đã vận động trao 275 suất học bổng cho sinh viên 4 tỉnh Nam Lào sang học tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Hội phối hợp với Tỉnh đoàn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ lưu học sinh Lào; tổ chức hội nghị hợp tác thương mại giữa Hội Doanh nhân trẻ hai tỉnh; triển khai đoàn tình nguyện tại tỉnh Champasak với các hoạt động như trao tặng thiết bị văn phòng, 50 suất quà cho học sinh và sơn sửa bàn ghế tại một trường tiểu học với tổng kinh phí 50 triệu đồng.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội tiếp tục quán triệt đường lối đối ngoại của hai Đảng, hai Nhà nước; gắn hoạt động Hội với chương trình hợp tác giữa Gia Lai và các tỉnh Nam Lào; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Hội đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh tuyên truyền về đối ngoại nhân dân; phối hợp tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư tại Nam Lào; tăng cường giao lưu, gặp gỡ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào; mở rộng kết nạp hội viên trong doanh nghiệp, trường học và vận động nguồn lực hỗ trợ học bổng, hoạt động nhân đạo cho sinh viên Lào; tổ chức các đoàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương của Lào...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Gia Lai khóa IV gồm 15 ủy viên. Ông Trần Minh Sơn được bầu làm Chủ tịch Hội.

Ban Chấp hành khóa IV ra mắt Đại hội. Ảnh: N.L

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đề nghị Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Gia Lai cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, trong đó trọng tâm là đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: N.L

Bên cạnh đó, Hội cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đã được lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước qua nhiều thế hệ dày công vun đắp.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường giao lưu văn hóa, hỗ trợ lưu học sinh Lào học tập tại tỉnh; chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch với các tỉnh Nam Lào; xây dựng thêm nhiều chương trình, dự án hợp tác cụ thể...