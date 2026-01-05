Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ năm 2026

(GLO)- Sáng 5-1, Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai; Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Võ Thị Thu Hòa - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Trần Dung

Năm 2025, trong bối cảnh đặc biệt với nhiều biến động lớn về tổ chức bộ máy, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã bám sát thực tiễn, kịp thời cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy.

Đến nay, toàn Đảng bộ UBND tỉnh có 69 tổ chức cơ sở đảng, 619 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 7 đảng bộ bộ phận và 74 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận; bảo đảm tinh gọn, hoạt động ổn định và hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức được tăng cường, góp phần giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, ổn định tư tưởng trong toàn Đảng bộ.

Trong năm, toàn Đảng bộ đã kết nạp 365 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được đẩy mạnh, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) đạt 7,2%; tỉnh có 18/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên 28.000 tỷ đồng, tăng 22,5% so với năm trước, vượt khoảng 35,5% dự toán Trung ương giao (20.660 tỷ đồng) và đạt khoảng 116,6% dự toán HĐND tỉnh giao (24.082 tỷ đồng).

Toàn tỉnh thu hút 172 dự án đầu tư (vượt kế hoạch 165 dự án), với tổng vốn đăng ký đầu tư là 157.050 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Dung

Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác phòng - chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân.

Năm 2025, toàn Đảng bộ UBND tỉnh có 14 tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 55 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cho rằng, đây chính là tiền đề quan trọng để Đảng bộ UBND tỉnh tiếp tục bước vào năm 2026 với quyết tâm cao, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhận định năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy.

Cùng với đó, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư; triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; thực hiện kịp thời, đúng quy định, đúng đối tượng an sinh xã hội…

“Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp theo hướng tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số toàn diện, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ; tiếp tục kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng Đảng viên, tạo chuyển biến rõ nét trong sinh hoạt chi bộ” - Bí thư Tỉnh ủy đề nghị.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Trần Dung

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nêu rõ: Đảng ủy UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hoạt động thông suốt; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; tập trung cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, giải ngân đầu tư công; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời, tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy UBND tỉnh tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: Trần Dung

Tại hội nghị, Đảng ủy UBND tỉnh đã tặng giấy khen cho 14 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.