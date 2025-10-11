Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 11-10, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị lần thứ nhất. Đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chủ trì hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Thu Hòa-Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Hoàng

Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng đầu năm nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND tỉnh cùng các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra. Kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển toàn diện. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) 9 tháng ước tăng 7,31% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, hoạt động sản xuất nông-lâm-thủy sản phát triển ổn định; các ngành công nghiệp-xây dựng và dịch vụ tăng trưởng khá.

Tính đến ngày 5-10, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 21.268 tỷ đồng, vượt 3,5% dự toán Trung ương giao và đạt 88,3% dự toán HĐND tỉnh giao. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được củng cố; phương thức lãnh đạo tiếp tục đổi mới; công tác kiểm tra, giám sát và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc.

Hội nghị đã thông qua Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030; góp ý Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ nhất; bàn giải pháp lãnh đạo UBND tỉnh và các tổ chức cơ sở Đảng triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng trong quý IV-2025.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Minh Hoàng

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn khẳng định nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Đảng bộ trong thời gian tới là triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ nhất; tập trung hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và chủ động chuẩn bị việc triển khai kế hoạch 5 năm tới.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc phải chấp hành nghiêm chỉ đạo của Trung ương về sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.