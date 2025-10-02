Tin nhanh đầu ngày:
+ Công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về công tác cán bộ
+ Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sắt son niềm tin theo Đảng” sẽ diễn ra vào tối 4-10
+ Xử lý tồn tại, vướng mắc khi triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp trước ngày 5-10
+ 100% cơ sở y tế hoàn thành bệnh án điện tử, đưa vào vận hành Kiosk thông minh
+ Gia Lai xếp vị trí thứ 21/34 tỉnh thành về đổi mới sáng tạo năm 2025
+ Hơn 4 tỷ đồng nâng cấp đường làng Canh Tiến tại xã Canh Vinh
Nhịp sống hôm nay:
+ Giá vàng trong nước chạm mốc 138 triệu đồng/lượng
+ Giá heo hơi đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg trên cả nước
Sắc màu Việt: Hương vị ẩm thực núi rừng nơi phố thị
Sống khỏe: Tác dụng tuyệt vời của việc ăn rau diếp cá.
Thời tiết hôm nay: Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão