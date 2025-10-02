Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về công tác cán bộ

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI CHIẾN THẮNG MINH THẢO

Tin nhanh đầu ngày:

+ Công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về công tác cán bộ

+ Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sắt son niềm tin theo Đảng” sẽ diễn ra vào tối 4-10

+ Xử lý tồn tại, vướng mắc khi triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp trước ngày 5-10

+ 100% cơ sở y tế hoàn thành bệnh án điện tử, đưa vào vận hành Kiosk thông minh

+ Gia Lai xếp vị trí thứ 21/34 tỉnh thành về đổi mới sáng tạo năm 2025

+ Hơn 4 tỷ đồng nâng cấp đường làng Canh Tiến tại xã Canh Vinh

11:39

Nhịp sống hôm nay:

+ Giá vàng trong nước chạm mốc 138 triệu đồng/lượng

+ Giá heo hơi đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg trên cả nước

15:21

Sắc màu Việt: Hương vị ẩm thực núi rừng nơi phố thị

18:31

Sống khỏe: Tác dụng tuyệt vời của việc ăn rau diếp cá.

20:39

Thời tiết hôm nay: Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão

