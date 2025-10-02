02:08

Tin nhanh đầu ngày:

+ Công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về công tác cán bộ

+ Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sắt son niềm tin theo Đảng” sẽ diễn ra vào tối 4-10

+ Xử lý tồn tại, vướng mắc khi triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp trước ngày 5-10

+ 100% cơ sở y tế hoàn thành bệnh án điện tử, đưa vào vận hành Kiosk thông minh

+ Gia Lai xếp vị trí thứ 21/34 tỉnh thành về đổi mới sáng tạo năm 2025

+ Hơn 4 tỷ đồng nâng cấp đường làng Canh Tiến tại xã Canh Vinh