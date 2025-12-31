Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai thông báo kết quả kỳ họp thứ 6

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Ngày 31-12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã có thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp thứ 6 về việc xem xét, kết luận một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã khiển trách 3 cán bộ vi phạm quy định về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã xem xét báo cáo kết quả, đề nghị thi hành kỷ luật đối với các đồng chí: Phan Tất Phượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bờ Ngoong; Đinh Hồng Thuật - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Al Bá; Phạm Văn Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Chư Sê.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhận thấy các đồng chí đã thiếu gương mẫu, chấp hành không đầy đủ thời gian tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã theo yêu cầu của Kế hoạch số 813-KH/HVCTQG ngày 28-8-2025 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã, phường, đặc khu; vi phạm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy xã (nơi các đồng chí công tác) và Quy định số 145-QĐ/TW ngày 10-5-2024 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Những vi phạm của các đồng chí đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng uy tín của bản thân và cơ quan, tổ chức, địa phương nơi đồng chí sinh hoạt, công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật các đồng chí: Phan Tất Phượng, Đinh Hồng Thuật, Phạm Văn Hoàng bằng hình thức khiển trách.

