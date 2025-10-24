Gia Lai: Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025

(GLO)- Chiều 24-10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Dự lễ bế giảng, về phía Trung ương có các đồng chí: Võ Thái Nguyên-Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Oanh-Vụ trưởng Vụ Địa bàn V, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bùi Chí Trung-Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu-Đào tạo, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trao chứng nhận cho các học viên tại lễ bế giảng. Ảnh: N.H

Về phía tỉnh có các đồng chí: Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Bình Thanh-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trong thời gian 4 ngày (từ 21 đến 24-10), khóa bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên hệ thống kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ toàn diện về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; cập nhật những văn bản, quy định mới của công tác kiểm tra, giám sát gắn với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đặc biệt, các giảng viên, báo cáo viên đã liên hệ thực tiễn đưa vào thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giúp học viên vừa tiếp thu được kiến thức về công tác kiểm tra, giám sát, giải đáp các vướng mắc hiện nay ở địa phương, đơn vị đang thực hiện.

Qua đó, giúp học viên nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao ở cơ sở, địa phương, đơn vị trong thời gian đến.

Kết thúc khóa bồi dưỡng, các học viên được trao giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2025.

Đồng chí Võ Thái Nguyên-Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, phát biểu bế mạc. Ảnh: N.H

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Võ Thái Nguyên-Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao Ban Tổ chức lớp học đã chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ với các giảng viên, báo cáo viên để truyền đạt, trao đổi kinh nghiệm sinh động, thực tiễn, giúp khóa bồi dưỡng đạt hiệu quả thiết thực, sát với yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát của tỉnh.

Sau lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, đồng chí Võ Thái Nguyên đề nghị các học viên khi trở về địa phương, đơn vị công tác, phát huy các kiến thức, kinh nghiệm thu nhận được qua lớp học; thường xuyên tự học tập, nghiên cứu kỹ các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ và các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; trau dồi kiến thức nghiệp vụ để tự tin, bản lĩnh, vững vàng hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn hiện nay.