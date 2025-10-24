Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai: Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN HÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 24-10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Dự lễ bế giảng, về phía Trung ương có các đồng chí: Võ Thái Nguyên-Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Oanh-Vụ trưởng Vụ Địa bàn V, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bùi Chí Trung-Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu-Đào tạo, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

anh-trao-chung-nhan-hoan-thanh-lop-boi-duong.jpg
Trao chứng nhận cho các học viên tại lễ bế giảng. Ảnh: N.H

Về phía tỉnh có các đồng chí: Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Bình Thanh-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trong thời gian 4 ngày (từ 21 đến 24-10), khóa bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên hệ thống kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ toàn diện về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; cập nhật những văn bản, quy định mới của công tác kiểm tra, giám sát gắn với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đặc biệt, các giảng viên, báo cáo viên đã liên hệ thực tiễn đưa vào thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giúp học viên vừa tiếp thu được kiến thức về công tác kiểm tra, giám sát, giải đáp các vướng mắc hiện nay ở địa phương, đơn vị đang thực hiện.

Qua đó, giúp học viên nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao ở cơ sở, địa phương, đơn vị trong thời gian đến.

Kết thúc khóa bồi dưỡng, các học viên được trao giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2025.

uy-vien-ubkt-trung-uong-vo-thai-nguyen-phat-bieu-be-giang.jpg
Đồng chí Võ Thái Nguyên-Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, phát biểu bế mạc. Ảnh: N.H

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Võ Thái Nguyên-Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao Ban Tổ chức lớp học đã chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ với các giảng viên, báo cáo viên để truyền đạt, trao đổi kinh nghiệm sinh động, thực tiễn, giúp khóa bồi dưỡng đạt hiệu quả thiết thực, sát với yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát của tỉnh.

Sau lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, đồng chí Võ Thái Nguyên đề nghị các học viên khi trở về địa phương, đơn vị công tác, phát huy các kiến thức, kinh nghiệm thu nhận được qua lớp học; thường xuyên tự học tập, nghiên cứu kỹ các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ và các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; trau dồi kiến thức nghiệp vụ để tự tin, bản lĩnh, vững vàng hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn hiện nay.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó bão số 12

Gia Lai khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó bão số 12

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp, khó lường của bão số 12 (Fengshen), các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt là các xã, phường ven biển đã và đang tích cực triển khai nhiều biện pháp ứng phó, chủ động phòng tránh, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn tuyên truyền để các chủ tàu thuyền tránh bão. Ảnh: Công Cường

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai chủ động lực lượng, phương tiện ứng phó bão số 12

Thời sự

(GLO)- Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, đến trưa ngày 21-10, đơn vị đã chỉ đạo các các đồn Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển và rà soát, kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển để phòng tránh bão số 12.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác đã đến dâng hương viếng 18 hài cốt liệt sĩ đang được thờ cúng tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng. Ảnh: Vũ Thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

Thời sự

(GLO)- Chiều 20-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng. Cùng đi có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Đức Hải

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 12 gây ra

Thời sự

(GLO)- Chiều tối 20-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và kết nối trực tuyến tới 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh để triển khai công tác phòng-chống thiên tai, ứng phó với bão số 12 (Fengshen).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm việc với lãnh đạo phường Thống Nhất và các xã Gào, Biển Hồ. Ảnh: Hà Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng: Các địa phương phải giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn

Thời sự

(GLO)- Sáng 19-10, tại xã Biển Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng có buổi làm việc với lãnh đạo phường Thống Nhất, xã Gào và Biển Hồ về việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng việc triển khai các chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Đoàn công tác thăm nhà truyền thống đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị).

Sức sống mới nơi đảo tiền tiêu Cồn Cỏ

Thời sự

(GLO)- Trong làn gió mặn của biển khơi, con tàu KN390 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã đưa đoàn công tác các địa phương, đơn vị ra thăm, làm việc và giao lưu tại đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị)- nơi tiền tiêu vươn lên từng ngày với bao sức sống mới.

null