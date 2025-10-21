Gia Lai: Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát

Dự lễ khai giảng, về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Minh Quang-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Oanh-Vụ trưởng Vụ Địa bàn V, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tham dự lớp bồi dưỡng có 699 học viên là các chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên Ủy ban kiểm tra và chuyên viên cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy của 4 Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Gia Lai và 135 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, phường trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh: Để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, nhất là trong giai đoạn hiện nay, một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu là phải nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: N.H

“Muốn đạt được yêu cầu đó, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Thông qua các lớp bồi dưỡng, học viên được cập nhật các quan điểm chỉ đạo, định hướng mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số, cải cách hành chính trong điều kiện hiện nay để vận dụng ngay vào công việc thực tiễn tại cơ quan, đơn vị công tác”-đồng chí Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng. Ảnh: N.H

Để lớp bồi dưỡng đạt hiệu quả, đúng mục đích, yêu cầu đề ra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Minh Quang đề nghị các học viên tập trung lĩnh hội đầy đủ nội dung các chuyên đề, tích cực trao đổi thảo luận, làm rõ những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ. Nghiêm túc chấp hành nội quy của lớp học, đảm bảo an toàn về mọi mặt trong quá trình học tập.

Đề nghị các giảng viên, báo cáo viên bên cạnh việc truyền đạt nội dung các chuyên đề cần quan tâm trao đổi những kỹ năng, những tình huống thực tế đã diễn ra. Đồng thời, quan tâm giải đáp những khó khăn, vướng mắc, băn khoăn của học viên, nhất là những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác kiểm tra, giám sát.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và lãnh đạo tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm với các học viên tham dự lớp bồi dưỡng. Ảnh: N.H

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 4 ngày (từ 21 đến 24-10). Theo chương trình, các học viên sẽ được nghiên cứu 9 chuyên đề nghiệp vụ chuyên sâu gồm: Tổng quan về ngành Kiểm tra Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Kỷ luật của Đảng và thi hành kỷ luật trong Đảng; Giải quyết tố cáo và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng; Công tác nắm tình hình và giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng và đảng viên; Giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên; Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; Kỹ năng soạn thảo văn bản và lưu trữ hồ sơ trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; Kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng-Kiểm tra tài chính Đảng.