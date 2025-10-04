Đồng chí Thái Thanh Bình giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 4-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về chỉ định đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ảnh: Hồng Phúc

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định 36 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và 2 đại biểu dự khuyết.

Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 14 đồng chí.

Đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới gồm các đồng chí: Lê Bình Thanh, Lê Thị Hồng Vân, Trần Đình Vũ và Nguyễn Thị Thanh Hằng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ của 2 tỉnh không còn tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hồng Phúc

Cũng tại Đại hội, các đồng chí: Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ của 2 tỉnh không còn tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.