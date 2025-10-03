Đại biểu hiến kế giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra

(GLO)- Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, chiều 3-10, 6 tổ đại biểu đã tiến hành thảo luận. Các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Quang cảnh phiên thảo luận tại tổ đại biểu số 2. Ảnh: Đức Thụy

Đề xuất nhiều giải pháp căn cơ

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định rõ 5 trụ cột tăng trưởng chiến lược cho nhiệm kỳ tới gồm: công nghiệp chế biến, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng-logistics và phát triển đô thị. Đồng thời, đặt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu tại buổi thảo luận tổ. Ảnh: Đức Thụy

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Nhiệm vụ then chốt là tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Đảng ủy phường Hội Phú Vũ Mạnh Định bày tỏ sự nhất trí cao và đề xuất một số giải pháp mang tính hệ thống để hiện thực hóa mục tiêu này.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Hội Phú, cần kết hợp "kiến tạo-phục vụ-đồng hành” trong hoạt động của chính quyền 2 cấp để tạo môi trường hành chính thông thoáng, minh bạch, rút ngắn thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp; đồng bộ hóa quy hoạch không gian, hạ tầng và chuỗi giá trị; bảo đảm phát triển xanh, bền vững và công bằng.

Cùng với đó, cần ưu tiên phát triển khu/cụm công nghiệp xanh gắn với vùng nguyên liệu, phát triển công nghiệp chế biến nông-lâm sản, năng lượng tái tạo và công nghiệp hỗ trợ (chuỗi cung ứng cho bán dẫn, điện tử). Thiết lập “quỹ đất sạch” cho dự án chiến lược; áp dụng chính sách ưu đãi có điều kiện kèm theo cam kết công nghệ sạch, liên kết đào tạo, chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần có giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa; phát triển hạ tầng kết nối (điểm đến-sân bay-hành lang cao tốc), xúc tiến liên vùng (Quy Nhơn-Pleiku-Tây Nguyên) và xúc tiến quốc tế vùng biên giới.

Bí thư Đảng ủy phường Hội Phú Vũ Mạnh Định phát biểu tại buổi thảo luận tổ. Ảnh: Đức Thụy

“Ngoài ra, tỉnh cần chú trọng phát triển thương hiệu du lịch bền vững: Đại ngàn-Đại dương như đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Đặc biệt, ưu tiên đầu tư các trung tâm logistics đa phương thức dọc theo hành lang quốc lộ 19, cao tốc Quy Nhơn-Pleiku; phát triển cảng cạn, kết nối với cảng Quy Nhơn và cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; khuyến khích PPP cho hạ tầng hậu cần và kho bãi”-Bí thư Đảng ủy phường Hội Phú đề xuất.

Cơ bản thống nhất cao với các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà Đại hội đề ra, tuy nhiên, đại biểu Bùi Văn Khánh-Bí thư Đảng ủy phường An Bình-cho rằng: "Đối với chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người đến cuối nhiệm kỳ đạt 6.300-6.500 USD là tương đối cao và khả năng đạt rất khó, nhất là đối với các địa phương ở khu vực phía Tây Gia Lai vì tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, chúng ta phải có giải pháp căn cơ và phải bắt tay vào triển khai thực hiện ngay từ bây giờ".

Đại biểu Bùi Văn Khánh-Bí thư Đảng ủy phường An Bình quan tâm đến chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người trong nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đức Thụy

Theo Bí thư Đảng ủy phường An Bình, tỉnh cần chú trọng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, nhất là quy hoạch, xây dựng các khu/cụm công nghiệp để kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nhằm tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương.

Hiện nay, công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai tại nhiều địa phương trong tỉnh còn bất cập, gây bức xúc trong nhân dân. Do đó, Bí thư Đảng ủy phường An Bình đề xuất tỉnh cần bố trí nguồn kinh phí số hóa hết hồ sơ, thủ tục về đất đai nhằm giảm bớt tình trạng khiếu nại, khiếu kiện trong nhân dân.

Đại biểu Nguyễn Đức Toàn-Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ địa phương định hướng công tác quy hoạch để đảm bảo chất lượng. Ảnh: H.P

Còn đại biểu Nguyễn Đức Toàn-Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn thì cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương đang triển khai công tác quy hoạch trên cơ sở 5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá mà văn kiện Đại hội đã xác định. Tuy nhiên, nếu để các địa phương tự xây dựng quy hoạch thì chất lượng liên kết vùng, kết nối giữa các địa phương sẽ rất khó.

"Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành và cơ quan chuyên môn hỗ trợ các địa phương định hướng công tác quy hoạch để đảm bảo chất lượng hơn"-đại biểu Nguyễn Đức Toàn nêu ý kiến.

Bàn về phát triển đô thị, đại biểu Lê Ngọc Quý-Bí thư Đảng ủy xã Ia Grai-nhìn nhận: Nội dung này được các địa phương kỳ vọng rất cao. Tuy nhiên, để xây dựng đô thị chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề phát sinh nên phải cụ thể hóa vào chương trình hành động. Trong đó, cần có sự đầu tư rõ nét về hạ tầng để tạo tiền đề cho việc phát triển đô thị, nâng cao tỷ lệ hộ dân sống trong khu vực đô thị, nhất là đối với các xã trước đây thuộc khu vực trung tâm của các huyện cũ.

Bí thư Đảng ủy xã Ia Grai cũng nhấn mạnh: Việc triển khai các chỉ tiêu cần phải gắn với phân bổ nguồn lực đầu tư thì mới hiệu quả. Đơn cử như chỉ tiêu sử dụng nước sạch từ các công trình tập trung, tỉnh cần có sự quan tâm phân bổ nguồn lực, nhất là cho khu vực nông thôn.

Sớm cụ thể hóa bằng chương trình hành động

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh tham gia thảo luận. Ảnh: H.P

Trên cơ sở đề xuất các giải pháp, Bí thư Đảng ủy phường Hội Phú đề nghị Đại hội cụ thể hóa các nội dung nêu trên vào chương trình hành động nhiệm kỳ; sớm ban hành các cơ chế, lộ trình và đầu mối thực hiện để phát triển nhanh, bền vững và người dân hưởng lợi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết: Tỉnh đã có chủ trương tập trung đầu tư kết nối hạ tầng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp và đề xuất vay vốn ODA, dự kiến trên 10.000 tỷ, trong đó sẽ ưu tiên thực hiện đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi ở khu vực phía Tây.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu, giải trình thêm các đề xuất, kiến nghị của đại biểu. Ảnh: H.P

Đối với công tác quy hoạch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng: Phường, xã phải có sự kết nối đồng bộ, cơ bản như các quy hoạch trước đây và bổ sung thêm những vấn đề có tính dư địa, kết nối lại các tuyến giao thông cho đồng bộ và hình thành thêm các khu đô thị mới. Bản chất quy hoạch này là của địa phương, không nên giao khoán hết cho đơn vị tư vấn để đảm bảo chất lượng quy hoạch.

Trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nâng GRDP bình quân đầu người lên 6.300-6.500 USD và thu ngân sách đến năm 2030 đạt trên 41.000 tỷ đồng, đại biểu Đỗ Việt Hưng-Phó Giám đốc Sở Tài chính-cho biết: Ngành Tài chính được giao trọng trách bảo đảm nguồn lực, phân bổ ngân sách hiệu quả, tạo động lực cho phát triển. Các địa phương cần nhìn nhận, tham mưu đúng và trúng mục tiêu, thế mạnh về phát triển các ngành và lĩnh vực.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Đỗ Việt Hưng nêu ý kiến. Ảnh: Đức Thụy

“Từ nay đến năm 2030, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội cùng các nhiệm vụ trọng tâm đã rõ. Vì vậy, 135 địa phương phải thường xuyên cập nhật và rà soát lại, gắn với các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Sở Tài chính cũng đã tham mưu UBND tỉnh giao cho các đơn vị 24 chỉ tiêu. Các địa phương cần tập trung rà soát lại tất cả chỉ tiêu cũng như đưa ra chương trình hành động ngay từ bây giờ nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn 2026-2030”-ông Đỗ Việt Hưng nói.

Phó Giám đốc Sở Tài chính cũng cho rằng: Để bộ máy thực sự đi vào hoạt động ổn định, nền nếp, hiệu lực, hiệu quả thì cần sớm ổn định công tác nhân sự ở cấp xã. Đồng thời, nhanh chóng rà soát, thực hiện tốt việc phân cấp, phân quyền cho cấp xã để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao một cách thông suốt.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải cho hay: Để đạt được các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra phải có được đội ngũ cán bộ tốt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thế nhưng hiện nay, bộ máy chính quyền 2 cấp chỉ mới bắt đầu hình thành bộ khung, chúng ta phải vừa làm, vừa hoàn thiện. Do đó, tỉnh phải tiếp tục quyết liệt, đồng hành cùng các địa phương trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy; đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Trên cơ sở những vấn đề được đại biểu đặt ra cũng như đề xuất các giải pháp triển khai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và thực chất trong thảo luận. Các ý kiến đi sâu vào giải pháp, cách thức tổ chức thực hiện, gắn với mục tiêu và chỉ tiêu rõ ràng.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Vấn đề then chốt là tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đồng thời, thể hiện tinh thần lắng nghe, đồng hành cùng cơ sở, sẵn sàng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

“Chú trọng công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn đội ngũ cán bộ, trong đó, người đứng đầu phải làm gương. Cùng với đó, các địa phương phải nâng cao tính chủ động trong giải quyết công việc trên cơ sở lợi ích chung. Đối với những vướng mắc lớn, thấy cần thiết thì tổng hợp gửi lên hệ thống quản lý điều hành chung vào thứ năm hằng tuần, lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp thu và chỉ đạo các sở, ngành có nhiệm vụ trả lời vào thứ sáu, thứ bảy với tinh thần rõ ràng, đúng trọng tâm”-Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung thông tin thêm: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị rất kỹ lưỡng, có sự tham gia đóng góp ý kiến của các chuyên gia, các bộ, ngành Trung ương và lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân; đồng thời, bám sát định hướng phát triển của Trung ương. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ cụ thể hóa thành các chương trình hành động, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện.

Để thúc đẩy kinh tế phát triển, theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, thời gian tới, tỉnh sẽ rà soát kỹ các tiềm năng để tính toán giải pháp phù hợp. Đặc biệt, tiếp tục bám sát các trụ cột tăng trưởng trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, tạo ra môi trường linh hoạt, năng động để thu hút đầu tư; tranh thủ các nguồn lực, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, phát triển hạ tầng logistics, du lịch…

Đồng chí Rah Lan Chung nhấn mạnh: Trên cơ sở các chỉ tiêu, mục tiêu đã xác định, các đại biểu tham dự Đại hội, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc phát huy vai trò, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; sớm hiện thực hóa được mục tiêu đưa Gia Lai phát triển trở thành tỉnh khá của cả nước.