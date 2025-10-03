Đoàn kết, quyết tâm đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 3-10.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương dự Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Hầu hết chỉ tiêu đạt và vượt

Báo cáo tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thông tin: Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Gia Lai đã thực hiện đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu nghị quyết. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 6,71%; GRDP bình quân đầu người đạt 3.555 USD/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, với tỷ trọng công nghiệp-xây dựng và dịch vụ chiếm 78,31%; thu ngân sách đến cuối năm 2025 ước đạt 27.000 tỷ đồng.

Công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được chú trọng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng được nâng cao. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được nâng lên; cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới, đạt nhiều kết quả quan trọng; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được phát huy.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Nền kinh tế của 2 tỉnh trước sáp nhập đều tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất công nghiệp bình quân đạt 10,77%/năm, chiếm 24,21% GRDP. Các lĩnh vực chế biến, công nghệ cao, năng lượng tái tạo gắn với vùng sản xuất tập trung phát triển ổn định. Công tác quy hoạch và chính sách được rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp và các ngành kinh tế.

Cùng với đó, sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện; chuyển dần theo hướng sinh thái-xanh-ứng dụng công nghệ cao; tốc độ tăng trưởng của ngành nông-lâm-thủy sản đạt 3,75%/năm.

Hoạt động thương mại-dịch vụ, thu ngân sách đạt kết quả khá. Trong đó, dịch vụ tăng trưởng bình quân 6,92%/năm (chiếm tỷ trọng 38,5% trong GRDP); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 741.000 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 12 tỷ USD.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Hồng Phúc

Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh. Nhiều sự kiện, lễ hội quy mô quốc gia và quốc tế được tổ chức chuyên nghiệp, góp phần đưa Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn, từng bước phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đến năm 2025, lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt 12,4 triệu lượt, vượt 22,77% so với Nghị quyết.

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Tỉnh luôn quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư; tập trung cải cách thủ tục hành chính. Giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh thu hút 778 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký trên 285.000 tỷ đồng và có trên 13.700 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký trên 123.000 tỷ đồng.

Hoạt động văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Công tác gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, nhất là bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số được chú trọng. Giáo dục và đào tạo được quan tâm phát triển toàn diện. Chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện.

Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai đồng bộ; giải quyết các vấn đề xã hội gắn với phát triển kinh tế. Đời sống nhân dân ổn định, có bước cải thiện rõ nét; công tác giảm nghèo được triển khai quyết liệt.

Kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ qua có bước phát triển khá. Ảnh: Quang Tấn

Song song với đó, quốc phòng-an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được đặc biệt chú trọng, thực hiện hiệu quả. Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh và tăng cường.

Bên cạnh những mặt đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém. Cụ thể, công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ và việc đổi mới phương thức lãnh đạo ở một số nơi còn hạn chế; quản lý, điều hành có lúc né tránh trách nhiệm, kỷ luật hành chính chưa nghiêm; công tác dân vận, giám sát và phản biện xã hội hiệu quả chưa cao.

Thêm vào đó, kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng tiềm năng, cơ cấu chuyển dịch chậm; dự án lớn còn ít, hạ tầng thiếu đồng bộ, doanh nghiệp nhỏ, sức cạnh tranh thấp; vẫn xảy ra tình trạng vi phạm về đất đai, tài nguyên, môi trường, phá rừng và xâm phạm vùng biển.

Giáo dục, y tế chưa đáp ứng yêu cầu. Thị trường lao động phát triển chậm; giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo và nguy cơ tái nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. Công tác quốc phòng, quân sự có lúc chưa kịp thời; an ninh, trật tự ở một số địa bàn còn phức tạp,; tình trạng khiếu nại, tranh chấp kéo dài; hợp tác quốc tế có chuyển biến nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên xuất phát từ cả khách quan và chủ quan. Đó là do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, tình hình thế giới phức tạp, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu; xuất phát điểm kinh tế thấp, nguồn lực đầu tư và thu ngân sách hạn chế.

Đồng thời, nhận thức, năng lực lãnh đạo, quản lý của một số cấp, ngành còn hạn chế; giải pháp và sự phối hợp có lúc chưa đồng bộ, thiếu quyết liệt; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, phân bổ chưa hợp lý.

Cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Gia Lai đề ra 33 chỉ tiêu chủ yếu. Cụ thể, tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương giai đoạn 2025-2030 phấn đấu đạt 10-10,5%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 6.300-6.500 USD. Đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 41.000 tỷ đồng.

Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026-2030 đạt trên 17 tỷ USD. Đến năm 2030, phấn đấu đón 18,5 triệu lượt khách du lịch. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 45%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 75,2%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung cả nước…

Đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: Đức Thụy

Trên cơ sở đó, Đại hội xác định 5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ tỉnh đề ra.

“Với phương châm "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, toàn Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên, sức mạnh đại đoàn kết, kết hợp sức mạnh dân tộc với thời đại, đổi mới tư duy phát triển, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc và thịnh vượng”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh quyết tâm.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương-biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Gia Lai đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí khẳng định: Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất với những quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, các trụ cột tăng trưởng, nhất là các các khâu đột phá được xác định trong dự thảo Báo cáo chính trị.

Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung-Tây Nguyên, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Chú trọng sự đoàn kết, thống nhất thực chất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Trong đó, cấp xã có vai trò đặc biệt quan trọng, là cấp chính quyền gần dân, sát dân, trực tiếp quản trị, điều hành, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đây là nhiệm vụ riêng có của nhiệm kỳ này, đặt nền móng phát triển cho các nhiệm kỳ tiếp theo.

Ưu tiên mọi nguồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Xây dựng và thực hiện Quy hoạch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng tích hợp, liên vùng.

Đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng số, hạ tầng thủy lợi đa mục tiêu. Phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, vùng nguyên liệu lớn gắn với chế biến sâu, sản xuất sạch, thích ứng với biến đổi khí hậu…

Ngoài ra, tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, quyết sách chiến lược của Trung ương, nhất là các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân; đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia…

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Gia Lai cần gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa-xã hội, bảo vệ môi trường.

Trong đó, tăng cường nguồn lực cho phát triển văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền, giữa các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình tạo việc làm, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt coi trọng nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc.

Tăng cường phòng-chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người phức tạp, tạo “điểm nóng” trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng sâu sắc rằng: “Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang; nêu cao tinh thần sáng tạo, ý chí “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, khát vọng vươn lên, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Qua đó, đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của nhân dân trong tỉnh”.