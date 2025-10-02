Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I: Báo cáo chính trị đổi mới, thể hiện khát vọng bứt phá

(GLO)- Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) trở thành điểm nhấn khi được chuẩn bị công phu, đổi mới từ phương pháp, bố cục đến nội dung, phản ánh tầm nhìn mới và khát vọng bứt phá của tỉnh.

Đổi mới cách làm văn kiện

Điểm mới nổi bật trước hết là cách chuẩn bị văn kiện. Trước đây, đại hội đảng các cấp thường tách riêng 3 báo cáo: Báo cáo chính trị, Báo cáo KT-XH và Báo cáo xây dựng Đảng. Tuy nhiên, lần này Trung ương chủ trương tích hợp toàn bộ nội dung vào Báo cáo chính trị duy nhất. Tỉnh Gia Lai đã quán triệt và vận dụng đầy đủ tinh thần đổi mới này.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Minh Quân

Nhờ vậy, Báo cáo chính trị của tỉnh vừa bao quát toàn diện, vừa súc tích, logic, thống nhất từ quan điểm đến nhiệm vụ, giải pháp. Đây là bước tiến quan trọng trong tư duy xây dựng văn kiện, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng Đảng, phát triển KT-XH với củng cố quốc phòng - an ninh. Việc chỉ có một văn kiện trung tâm cũng tạo thuận lợi lớn cho công tác quán triệt, triển khai sau đại hội, giúp toàn hệ thống chính trị thống nhất nhận thức và hành động.

Quá trình chuẩn bị văn kiện cũng thể hiện tinh thần khoa học, dân chủ và cầu thị. Trước khi trình đại hội, dự thảo Báo cáo chính trị đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến rộng rãi từ cấp ủy, cán bộ, đảng viên đến đông đảo nhân dân. Đặc biệt, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước trực tiếp góp ý, gợi mở định hướng. Nhờ vậy, văn kiện vừa bám sát chiến lược phát triển chung của đất nước, vừa phù hợp thực tiễn địa phương, đồng thời tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và niềm tin vào những định hướng phát triển mới.

Trong nội dung, Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I có nhiều đổi mới rõ nét. Chủ đề và phương châm hành động được rút gọn, hàm chứa khát vọng lớn. Đặc biệt, thay cho từ khóa “sáng tạo” như trước, lần này Báo cáo nhấn mạnh yêu cầu “đột phá”. Sự thay đổi này phản ánh tinh thần của thời đại: Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh gay gắt, địa phương không chỉ cần đổi mới, sáng tạo mà còn cần những bước đi bứt phá để tạo động lực vươn lên mạnh mẽ.

Báo cáo cũng khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh KHCN và chuyển đổi số; huy động mọi nguồn lực để đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá. Đây vừa là định hướng chính trị, vừa là cam kết mạnh mẽ trước nhân dân.

Một điểm mới quan trọng khác là Báo cáo chính trị của tỉnh lần này được xây dựng trong bối cảnh bộ máy chính quyền tỉnh chỉ còn 2 cấp. Điều này đòi hỏi phải đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị; tăng cường phân cấp, phân quyền; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, quản lý. Báo cáo xác định rõ giải pháp: Hoàn thiện quy chế làm việc; phát huy trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành. Đây không chỉ là sự thích ứng với mô hình mới mà còn là cơ hội tinh gọn bộ máy, phục vụ nhân dân và DN tốt hơn, tăng cường niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

Tầm nhìn mới, khát vọng bứt phá

Báo cáo chính trị cũng thể hiện tầm nhìn dài hạn khi xác định rõ 5 trụ cột phát triển phù hợp với lợi thế và đặc thù địa phương, bao gồm: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo; dịch vụ - du lịch gắn với bản sắc văn hóa; kinh tế cửa khẩu - biển - logistics; KHCN, đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó là 4 đột phá chiến lược: Phát triển hạ tầng; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; cải cách thể chế mạnh mẽ; khơi dậy khát vọng phát triển từ nền tảng văn hóa - đại đoàn kết.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 2 - 4.10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Ảnh: Nguyễn Dũng

Việc xác định rõ trụ cột phát triển và đột phá chiến lược thể hiện tư duy phát triển có trọng tâm, trọng điểm, biết phát huy thế mạnh đặc thù của địa phương, đồng thời đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Lần đầu tiên, KHCN và chuyển đổi số được đặt ở vị trí trung tâm, coi là động lực quan trọng của tăng trưởng. Báo cáo nhấn mạnh xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; thu hút các dự án công nghệ cao, phát triển trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh; lấy năng suất các nhân tố tổng hợp làm động lực then chốt. Đây là bước đột phá về tư duy, phù hợp xu thế của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hứa hẹn tạo ra cú hích mạnh mẽ cho tỉnh trong giai đoạn tới.

Một điểm đáng chú ý khác là Báo cáo đặt trọng tâm vào gắn kết phát triển kinh tế với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, nhất là tại các khu vực biên giới, biển và ven biển. Đây vừa là lá chắn bảo vệ Tổ quốc, vừa mở ra không gian phát triển mới, tạo nền tảng cho sự ổn định chính trị - xã hội để phát triển bền vững.

Công tác tuyên giáo và dân vận, dân tộc, tôn giáo được đề cao với phương châm lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể và động lực của phát triển. Điều này khẳng định vai trò quan trọng của “thế trận lòng dân” trong bối cảnh mới.

Có thể khẳng định, cách làm văn kiện mới cùng những điểm đổi mới trong Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I đánh dấu bước phát triển quan trọng cả về phương pháp soạn thảo lẫn nội dung định hướng. Việc tích hợp báo cáo giúp văn kiện gọn gàng, logic, dễ triển khai; việc đổi mới chủ đề, phương châm hành động cùng xác định rõ trụ cột, đột phá chiến lược thể hiện tư duy phát triển có tầm nhìn xa; việc đưa KHCN, chuyển đổi số vào vị trí trung tâm và kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với quốc phòng - an ninh, đại đoàn kết toàn dân cho thấy sự toàn diện và bền vững.

Báo cáo chính trị không chỉ là kim chỉ nam cho 5 năm tới mà còn mang ý nghĩa như một “ngọn đuốc soi đường”, khơi dậy khát vọng phát triển, đưa Gia Lai vững bước trở thành tỉnh phát triển khá, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.