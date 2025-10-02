Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I: Báo cáo chính trị đổi mới, thể hiện khát vọng bứt phá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN HUỲNH HUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) trở thành điểm nhấn khi được chuẩn bị công phu, đổi mới từ phương pháp, bố cục đến nội dung, phản ánh tầm nhìn mới và khát vọng bứt phá của tỉnh.

Đổi mới cách làm văn kiện

Điểm mới nổi bật trước hết là cách chuẩn bị văn kiện. Trước đây, đại hội đảng các cấp thường tách riêng 3 báo cáo: Báo cáo chính trị, Báo cáo KT-XH và Báo cáo xây dựng Đảng. Tuy nhiên, lần này Trung ương chủ trương tích hợp toàn bộ nội dung vào Báo cáo chính trị duy nhất. Tỉnh Gia Lai đã quán triệt và vận dụng đầy đủ tinh thần đổi mới này.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Minh Quân

Nhờ vậy, Báo cáo chính trị của tỉnh vừa bao quát toàn diện, vừa súc tích, logic, thống nhất từ quan điểm đến nhiệm vụ, giải pháp. Đây là bước tiến quan trọng trong tư duy xây dựng văn kiện, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng Đảng, phát triển KT-XH với củng cố quốc phòng - an ninh. Việc chỉ có một văn kiện trung tâm cũng tạo thuận lợi lớn cho công tác quán triệt, triển khai sau đại hội, giúp toàn hệ thống chính trị thống nhất nhận thức và hành động.

Quá trình chuẩn bị văn kiện cũng thể hiện tinh thần khoa học, dân chủ và cầu thị. Trước khi trình đại hội, dự thảo Báo cáo chính trị đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến rộng rãi từ cấp ủy, cán bộ, đảng viên đến đông đảo nhân dân. Đặc biệt, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước trực tiếp góp ý, gợi mở định hướng. Nhờ vậy, văn kiện vừa bám sát chiến lược phát triển chung của đất nước, vừa phù hợp thực tiễn địa phương, đồng thời tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và niềm tin vào những định hướng phát triển mới.

Trong nội dung, Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I có nhiều đổi mới rõ nét. Chủ đề và phương châm hành động được rút gọn, hàm chứa khát vọng lớn. Đặc biệt, thay cho từ khóa “sáng tạo” như trước, lần này Báo cáo nhấn mạnh yêu cầu “đột phá”. Sự thay đổi này phản ánh tinh thần của thời đại: Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh gay gắt, địa phương không chỉ cần đổi mới, sáng tạo mà còn cần những bước đi bứt phá để tạo động lực vươn lên mạnh mẽ.

Báo cáo cũng khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh KHCN và chuyển đổi số; huy động mọi nguồn lực để đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá. Đây vừa là định hướng chính trị, vừa là cam kết mạnh mẽ trước nhân dân.

Một điểm mới quan trọng khác là Báo cáo chính trị của tỉnh lần này được xây dựng trong bối cảnh bộ máy chính quyền tỉnh chỉ còn 2 cấp. Điều này đòi hỏi phải đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị; tăng cường phân cấp, phân quyền; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, quản lý. Báo cáo xác định rõ giải pháp: Hoàn thiện quy chế làm việc; phát huy trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành. Đây không chỉ là sự thích ứng với mô hình mới mà còn là cơ hội tinh gọn bộ máy, phục vụ nhân dân và DN tốt hơn, tăng cường niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

Tầm nhìn mới, khát vọng bứt phá

Báo cáo chính trị cũng thể hiện tầm nhìn dài hạn khi xác định rõ 5 trụ cột phát triển phù hợp với lợi thế và đặc thù địa phương, bao gồm: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo; dịch vụ - du lịch gắn với bản sắc văn hóa; kinh tế cửa khẩu - biển - logistics; KHCN, đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó là 4 đột phá chiến lược: Phát triển hạ tầng; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; cải cách thể chế mạnh mẽ; khơi dậy khát vọng phát triển từ nền tảng văn hóa - đại đoàn kết.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 2 - 4.10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 2 - 4.10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Ảnh: Nguyễn Dũng

Việc xác định rõ trụ cột phát triển và đột phá chiến lược thể hiện tư duy phát triển có trọng tâm, trọng điểm, biết phát huy thế mạnh đặc thù của địa phương, đồng thời đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Lần đầu tiên, KHCN và chuyển đổi số được đặt ở vị trí trung tâm, coi là động lực quan trọng của tăng trưởng. Báo cáo nhấn mạnh xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; thu hút các dự án công nghệ cao, phát triển trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh; lấy năng suất các nhân tố tổng hợp làm động lực then chốt. Đây là bước đột phá về tư duy, phù hợp xu thế của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hứa hẹn tạo ra cú hích mạnh mẽ cho tỉnh trong giai đoạn tới.

Một điểm đáng chú ý khác là Báo cáo đặt trọng tâm vào gắn kết phát triển kinh tế với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, nhất là tại các khu vực biên giới, biển và ven biển. Đây vừa là lá chắn bảo vệ Tổ quốc, vừa mở ra không gian phát triển mới, tạo nền tảng cho sự ổn định chính trị - xã hội để phát triển bền vững.

Công tác tuyên giáo và dân vận, dân tộc, tôn giáo được đề cao với phương châm lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể và động lực của phát triển. Điều này khẳng định vai trò quan trọng của “thế trận lòng dân” trong bối cảnh mới.

Có thể khẳng định, cách làm văn kiện mới cùng những điểm đổi mới trong Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I đánh dấu bước phát triển quan trọng cả về phương pháp soạn thảo lẫn nội dung định hướng. Việc tích hợp báo cáo giúp văn kiện gọn gàng, logic, dễ triển khai; việc đổi mới chủ đề, phương châm hành động cùng xác định rõ trụ cột, đột phá chiến lược thể hiện tư duy phát triển có tầm nhìn xa; việc đưa KHCN, chuyển đổi số vào vị trí trung tâm và kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với quốc phòng - an ninh, đại đoàn kết toàn dân cho thấy sự toàn diện và bền vững.

Báo cáo chính trị không chỉ là kim chỉ nam cho 5 năm tới mà còn mang ý nghĩa như một “ngọn đuốc soi đường”, khơi dậy khát vọng phát triển, đưa Gia Lai vững bước trở thành tỉnh phát triển khá, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các điểm, tuyến đường hướng về Quảng trường Nguyễn Tất Thành sẽ được phân luồng, tạm cấm phương tiện để phục vụ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I. Ảnh: H.P

Phân luồng một số tuyến đường khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành vào tối 4-10

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Để bảo đảm trật tự ATGT khi diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, Phòng CSGT (Công an tỉnh) vừa thông báo về việc phân luồng tạm thời một số điểm, tuyến đường vào Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4/10

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4/10

Tin tức

(GLO)- Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Khơi dậy sức mạnh thi đua yêu nước, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá

Khơi dậy sức mạnh thi đua yêu nước, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Hôm nay (25-9), Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ I (2025 - 2030) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn). Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt, nhằm tổng kết, tôn vinh và khơi dậy sức mạnh thi đua yêu nước trong toàn dân.

Cần quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cần quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)-Trong quá trình góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều ý kiến yêu cầu bổ sung phương hướng, nhiệm vụ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi và các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, nhất là tại vùng đồng bào DTTS phía Tây tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện, báo cáo chính trị trình đại hội Đảng

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện, báo cáo chính trị trình đại hội Đảng

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 28-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch nước Lương Cường: Gia Lai cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Chủ tịch nước Lương Cường: Gia Lai cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-8, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Lương Cường-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để cho ý kiến đối với dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Canh Liên tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược để nâng cao đời sống người dân

Canh Liên tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược để nâng cao đời sống người dân

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Theo Bí thư Đảng ủy xã Canh Liên Đoàn Vũ Cường, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược và một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân ở vùng đất “cổng trời” xa xôi của tỉnh.

Phù Mỹ Bắc tập trung 3 khâu đột phá

Phù Mỹ Bắc tập trung 3 khâu đột phá

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Phù Mỹ Bắc tập trung 3 khâu đột phá để đưa địa phương phát triển bền vững, gồm: Cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp nhận góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp nhận góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Nhằm triển khai Kế hoạch số 04-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai mở địa chỉ email tiếp nhận ý kiến đóng góp đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Tối 22-8, tại Quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn), Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tự hào Đảng quang vinh” nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

null