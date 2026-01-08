Chọn khâu đột phá từ việc dân cần

(GLO)- Từ đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn đến bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng… những cách làm bài bản, đồng bộ đang cho thấy quyết tâm biến Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 thành những chuyển động cụ thể, rõ nét trong đời sống nhân dân tại các địa phương.

Tháng 12-2025, Đảng ủy xã Ia Hiao tổ chức hội nghị tổng kết chuyên đề vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc để mở rộng đường nông thôn. Đây là 1 trong 5 khâu đột phá quan trọng được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, đã có 197 hộ dân thuộc 7 thôn, buôn của xã tham gia hiến đất và vật kiến trúc với tổng diện tích khoảng 37.214 m², tổng trị giá ước tính hơn 4,1 tỷ đồng.

Làng Mơ Hra - Đáp (xã Tơ Tung) được đầu tư làm điểm phát triển du lịch cộng đồng của xã Tơ Tung. Ảnh: Viễn Khánh

Gia đình ông Nguyễn Văn Nhâm (90 tuổi) và bà Tống Thị Mịn (91 tuổi) ở thôn Bình Trang (xã Ia Hiao), đã tình nguyện tháo dỡ hàng rào lưới B40, hiến phần đất phía trước nhà để mở rộng tuyến đường nông thôn từ 3 m lên 7 m.

“Nhà nước làm đường thì người dân chúng tôi phấn khởi lắm, rất sẵn lòng để đường đi rộng rãi, sạch sẽ, chứ nhiều năm nay đường đất nhỏ hẹp đi lại vất vả!”-ông Nhâm chia sẻ.

Bà Ksor H’Hoa - Trưởng thôn Chư Knông, là một trong những người tiên phong hiến 500 m² đất ruộng và 30 m hàng rào lưới B40. Bà H’Hoa cho hay: Đường mở rộng không chỉ thuận tiện cho sinh hoạt mà còn giúp việc vận chuyển nông sản dễ dàng hơn. Mình cũng tiếc ruộng đất, nhưng hiến đất để có đường rộng, có đường tốt thì tương lai tươi sáng hơn. Hơn nữa mình làm thì dân làng làm theo!

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, đến hết năm 2025, xã Ia Hiao có 22 tuyến giao thông nông thôn được đầu tư mở rộng, bê tông hóa, kiên cố hóa và làm mương thoát nước, từng bước khắc phục tình trạng ngập úng, xuống cấp kéo dài…

Theo ông Phạm Văn Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Hiao, việc vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc để mở rộng lòng đường được xác định từ thực tiễn địa phương.

“Đây là định hướng nhằm chủ động tạo nguồn lực đầu tư hạ tầng, khắc phục những bất cập về giao thông nông thôn. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2025 - 2030” - ông Phương cho biết.

Với xã Tơ Tung, địa phương chọn đầu tư phục dựng lễ hội truyền thống, phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Đây là khâu đột phá được Đảng bộ xã cụ thể hóa thành nghị quyết chuyên đề ngay sau đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, trên nền tảng kế thừa những kết quả đã đạt được từ nhiệm kỳ trước.

Làng Mơ Hra - Đáp (xã Tơ Tung) được tỉnh lựa chọn làm điểm phát triển du lịch cộng đồng với tổng vốn đầu tư 14,5 tỷ đồng. Trong đó, 11 tỷ đồng dành cho đầu tư hạ tầng và phục dựng văn hóa; 3,5 tỷ đồng tập trung đào tạo du lịch, khôi phục các nghề truyền thống như đan đát, dệt vải - những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc địa phương.

Hiện nay, diện mạo làng Mơ Hra - Đáp đang dần thay đổi. Những tuyến đường bê tông mới chạy giữa cánh đồng mía xanh mướt, nhà rông truyền thống được phục dựng khang trang bên cạnh khu trung tâm văn hóa, khu trưng bày sản phẩm truyền thống. Không gian làng vừa giữ được nét văn hóa đặc trưng của người Bana, vừa mang hơi thở hiện đại, tạo cảm giác bình yên nhưng giàu sức sống.

Nhờ chú trọng gìn giữ bản sắc, các sản phẩm du lịch cộng đồng bước đầu hình thành, thu hút du khách. Chị Đinh Thị Bênh, người dân làng Mơ Hra - Đáp, cho biết: “Làng bây giờ đẹp hơn trước nhiều. Có du khách đến thăm, bà con vui lắm, ai cũng ý thức dọn dẹp nhà cửa, trồng thêm hoa để làng sạch, đẹp hơn”.

Người dân xã Ia Hiao hiến đất, vật kiến trúc làm đường giao thông. Ảnh: Viễn Khánh

Ông Hà Cao Giang - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tơ Tung, cho hay: Nghị quyết đại hội đã xác định rõ những nhiệm vụ then chốt, mang tính đột phá. Trên cơ sở nghị quyết, chúng tôi rà soát, soi chiếu từng nhiệm vụ, cụ thể hóa bằng phong trào, phần việc gắn với từng thôn, làng, bảo đảm triển khai đúng hướng và phù hợp thực tiễn.

Hiện, các đảng bộ xã, phường đồng loạt tổ chức quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết các cấp; hướng dẫn tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch sát thực tế địa bàn.

Ông Trường Trung Tuyến - Bí thư Đảng ủy xã Ya Hội-khẳng định: Nghị quyết chỉ thật sự có giá trị khi được triển khai bằng hành động cụ thể. Khi nghị quyết được đặt đúng chỗ, đúng thời điểm và bằng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nó sẽ trở thành cuộc sống, rõ ràng, thiết thực và bền vững.