Ðây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện vai trò nòng cốt của Mặt trận trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mở ra giai đoạn phát triển mới cho từng địa phương.

Đại hội thành công nhờ sự chuẩn bị chu đáo, bài bản

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Hải cho hay, các đại hội được tổ chức đúng nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học, đảm bảo cơ cấu, thành phần và quy trình theo quy định. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện bài bản, có sự quan tâm, phê duyệt của cấp ủy cùng cấp; các đại biểu được hiệp thương bầu vào ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường đảm bảo thành phần, đúng quy định.

“Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết được chú trọng, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân. Văn kiện đại hội chuẩn bị kỹ lưỡng, điều hành khoa học, đúng kịch bản, góp phần quan trọng vào thành công chung”-ông Hải nhận định.

Các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã AL Bá ra mắt đại hội và nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: Chu Hằng

Thực tế tại các địa phương cho thấy, các tầng lớp nhân dân đánh giá cao kết quả đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã. Qua đó đã phát huy được vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tầng lớp nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Cùng với việc đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ qua, các đại hội thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, rút ra những bài học kinh nghiệm quý từ thực tiễn hoạt động công tác mặt trận. Trên cơ sở đó, mỗi đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và chương trình hành động nhiệm kỳ 2025-2030 với các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thiết thực, phù hợp tình hình mới.

Sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống

Ngay sau thành công của đại hội, MTTQ các xã, phường đã bám sát, khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết, xây dựng chương trình hành động phù hợp thực tiễn, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Qua đó, tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân được củng cố, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Bắc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: ĐVCC

Tại phường Quy Nhơn Bắc, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bằng 6 chương trình hành động cụ thể gắn với các nhiệm vụ trọng tâm và nhóm giải pháp trọng tâm. Mặt trận phường chú trọng phát huy dân chủ, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Quy Nhơn Bắc theo hướng văn minh, hạnh phúc và hiện đại.

“Chúng tôi cụ thể hóa các giải pháp thực hiện mục tiêu hằng năm có 100% khu phố trên địa bàn phường triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động người dân tham gia BHYT đạt 100%; tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch tập trung trên 95% và trên 95% hộ dân đăng ký thu gom chất thải rắn; phấn đấu có 1 khu dân cư đạt “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”-bà Trương Thị Bích Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Bắc-cho hay.

Tại xã Ia Ly, nơi có gần 64% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số và tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã xác định nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2025-2030 là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động theo hướng “lấy người dân làm trung tâm”. MTTQ Việt Nam xã tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên để thống nhất hành động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Ông Rah Lan Ven-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Ly-cho biết Đại hội đã đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó đặc biệt quan tâm vấn đề giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu; phấn đấu hằng năm có trên 90% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% thôn, làng giữ vững danh hiệu văn hóa… Để đạt mục tiêu, Mặt trận xã sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức thành viên, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn; huy động nguồn lực xã hội, nhất là từ DN, nhà hảo tâm để chăm lo an sinh xã hội, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Cùng tinh thần đó, MTTQ xã Bờ Ngoong đang tập trung cụ thể hóa các mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Theo bộ tiêu chí mới, xã đã đạt 14/19 tiêu chí, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tới đạt chuẩn xã nông thôn mới. “Mặt trận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Thắp sáng đường quê”, “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”… nhằm tạo diện mạo mới cho địa phương”-ông Lê Đình Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã-chia sẻ.

Còn tại xã Kon Gang, MTTQ xã cũng khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau đại hội, trong đó ưu tiên tổ chức tốt Tháng hành động “Vì người nghèo”, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” và các buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Lê Bá Bút-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã-nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định công tác mặt trận không chỉ là tuyên truyền, vận động, mà phải đi vào chiều sâu, gắn với nhu cầu thực tiễn của người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Để nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống nhanh chóng và mạnh mẽ, các Ban công tác Mặt trận khu dân cư tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh nội lực của nhân dân.

Ông Mrăch-Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Krai (xã Kon Gang)-cho biết: “Chúng tôi xác định Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” là nội dung trọng tâm, thiết thực nhất hiện nay. Muốn vậy, phải phát huy nội lực của từng cá nhân, từng gia đình để cùng nhau xây dựng khu dân cư phát triển”.

Theo ông Mrăch, thời gian qua, cuộc vận động đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của bà con, từ trông chờ, ỷ lại sang tự giác lao động, chủ động phát triển sản xuất. Nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, vươn lên thoát nghèo. Ban công tác Mặt trận thôn tiếp tục cụ thể hóa cuộc vận động với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để khơi dậy ý chí vươn lên trong mỗi người dân; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Những gương người thật, việc thật sẽ được biểu dương, khen thưởng kịp thời, nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, tự lực trong cộng đồng.