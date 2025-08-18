Danh mục
Xây dựng phường Quy Nhơn Bắc thành đô thị văn minh, giàu đẹp

PHÚ HÒA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 18-8, Đảng bộ phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 180 đại biểu đại diện cho 1.486 đảng viên thuộc 36 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

quy-nhon-bac-3.jpg

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Dũng Nhân

Đảng bộ phường Quy Nhơn Bắc được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ 2 phường Nhơn Phú và Trần Quang Diệu. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và nhân dân 2 phường trước sáp nhập đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, kinh tế địa phương tiếp tục phát triển, thu ngân sách cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; quốc phòng-an ninh được giữ vững. Số lượng đảng viên kết nạp mới vượt chỉ tiêu đề ra.

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2025-2030 là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; bảo đảm quốc phòng-an ninh, an sinh xã hội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính; quyết tâm xây dựng phường Quy Nhơn Bắc văn minh, giàu đẹp, hạnh phúc.

Cụ thể, phường đề ra 17 chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó có một số chỉ tiêu chính như: tốc độ tăng giá trị sản phẩm giai đoạn 2026-2030 đạt 13,1%; thu hút 5 dự án mới; duy trì giữ vững phường không còn hộ nghèo đa chiều; hằng năm có trên 90% chi bộ, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên...

quy-nhon-bac-2.jpg
Đảng viên tham gia ý kiến tại Đại hội. Ảnh: Dũng Nhân

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị Đảng bộ phường trong nhiệm kỳ tới cần tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức cơ sở Đảng, phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, gần dân, sát dân, vì dân.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phường điều hành theo phương châm “6 rõ”, đẩy mạnh quy hoạch, đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại; quản lý chặt chẽ đất đai, trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Song song đó, phường cần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Đồng thời, quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo an sinh, giữ vững quốc phòng-an ninh, chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở.

quy-nhon-bac-04.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quy Nhơn Bắc nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Dũng Nhân

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng ủy phường Quy Nhơn Bắc nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 23 đồng chí; đồng chí Trần Thị Như Hoa được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

