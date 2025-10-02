Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Vùng biên gửi niềm tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VĨNH HOÀNG VĨNH HOÀNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trên tuyến biên giới phía Tây Gia Lai, không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đang lan tỏa mạnh mẽ.

Quân và dân tích cực lao động sản xuất, giữ vững biên cương; đồng thời gửi gắm niềm tin vào chặng đường phát triển mới của quê hương.

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa

Những ngày này, tại 49 thôn, làng của 7 xã trên khu vực biên giới phía Tây của tỉnh, đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, tràn đầy khí thế thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sát đường biên, các tổ, chốt tuần tra của BĐBP tung bay lá cờ Tổ quốc, những chiến sĩ bám địa bàn, bảo vệ an toàn các mục tiêu. Cán bộ, chiến sĩ cùng lãnh đạo chính quyền các địa phương xuống tận thôn, làng động viên người dân chăm lo sản xuất, tất cả đều quyết tâm bảo vệ vững chắc biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan và dân quân xã tuần tra biên giới. Ảnh: V.H
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan và dân quân xã tuần tra biên giới. Ảnh: V.H

Ông Nguyễn Trọng Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Ia Nan, cho biết: Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, xã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, lập nhiều thành tích trên các mặt công tác, góp phần đảm bảo ANTT, phát triển KT-XH. Ngoài treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường, nhà sinh hoạt cộng đồng, chúng tôi chỉ đạo cán bộ xuống tận thôn, làng vừa động viên nhân dân chăm lo lao động, sản xuất, vừa nắm tình hình, kịp thời giải quyết những phát sinh từ cơ sở.

Tại xã Ia Dom, nơi có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, ngoài việc đảm bảo ANTT, quản lý đường biên và cột mốc, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực. Trung tá Vũ Như Kiên-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh-cho biết: Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, đơn vị triển khai nhiều phong trào thi đua cụ thể, sát thực tế nhiệm vụ được giao. Hiện nay, Đồn phối hợp xây dựng hệ thống cửa khẩu tự động, rút ngắn thời gian làm thủ tục cho người dân từ 5 phút còn 1 phút, tăng hiệu quả quản lý nhưng vẫn tạo thuận lợi cho giao thương, không để lọt tội phạm, đảm bảo lưu thông hàng hóa và người dân qua lại 2 bên cửa khẩu. Cùng với đó, chúng tôi tăng cường kiểm soát các đường mòn, lối mở, khai thác hệ thống camera, máy nhận diện biển số xe, nhận dạng khuôn mặt…

Cũng tại xã Ia Dom, tối 30.9, chính quyền địa phương phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Y tế tổ chức chương trình Đêm hội Trăng rằm với chủ đề “Lồng đèn rạng rỡ nụ cười trẻ thơ”. Chương trình không chỉ có phá cỗ Trung thu mà còn tặng 9 suất quà cho học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi biên phòng”, cùng hơn 160 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Lập thành tích chào mừng Đại hội

Đến Tiểu đoàn 50, Trung đoàn 991 (Bộ CHQS tỉnh) những ngày này, cảm nhận đầu tiên là khuôn viên doanh trại khang trang, sạch đẹp; các cán bộ, chiến sĩ hăng say tập luyện lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Đơn vị thường xuyên tổ chức luyện tập báo động, thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện tác phong khẩn trương, bảo đảm tính cơ động nhanh và sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống, thực hiện nhiệm vụ đột xuất khi có lệnh cấp trên. Đồng thời, đơn vị chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh, lập trường và ý thức “tự giác, tự rèn”, tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 50 cơ động lực lượng bảo vệ biên giới. Ảnh: V.H
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 50 cơ động lực lượng bảo vệ biên giới. Ảnh: V.H

Trung tá Phan Tuấn Anh-Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh 50-chia sẻ: Hòa cùng không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, đơn vị phấn đấu đạt thành tích cao nhất, đột phá vào công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao. Chúng tôi xây dựng các phương án bảo vệ địa bàn trước, trong và sau Đại hội; 100% cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Dọc tuyến QL 14C vào xã Ia Mơ, 2 bên đường là những rừng cao su, cà phê, điều xanh ngát xen kẽ các ngôi làng trù phú. Cờ đỏ sao vàng tung bay, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội được treo trang trọng, tạo nên không gian biên viễn vừa đẹp, vừa rộn ràng.

Năm nay đã bước qua 70 mùa rẫy, từng trải qua đau thương, mất mát trong chiến tranh, bà Ksor H’Blâm-già làng Krông (xã Ia Mơ) hiểu giá trị cuộc sống hôm nay: Mấy ngày này, mọi người trong làng phối hợp chính quyền và các đơn vị dọn dẹp vệ sinh, treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Tất cả tích cực làm việc, dù việc nhỏ nhưng góp phần chào mừng Đại hội là chúng tôi tự hào. Chúng tôi gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách giúp địa phương phát triển.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các điểm, tuyến đường hướng về Quảng trường Nguyễn Tất Thành sẽ được phân luồng, tạm cấm phương tiện để phục vụ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I. Ảnh: H.P

Phân luồng một số tuyến đường khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành vào tối 4-10

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Để bảo đảm trật tự ATGT khi diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, Phòng CSGT (Công an tỉnh) vừa thông báo về việc phân luồng tạm thời một số điểm, tuyến đường vào Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4/10

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4/10

Tin tức

(GLO)- Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Khơi dậy sức mạnh thi đua yêu nước, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá

Khơi dậy sức mạnh thi đua yêu nước, xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Hôm nay (25-9), Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ I (2025 - 2030) diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn). Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt, nhằm tổng kết, tôn vinh và khơi dậy sức mạnh thi đua yêu nước trong toàn dân.

Kỹ sư công nghệ thông tin làm việc tại Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: N.Q

Nghiên cứu tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)-Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Cảnh Huệ-nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Ðịnh (cũ) cho rằng, tỉnh cần có giải pháp đột phá trong phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và CĐS gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện, báo cáo chính trị trình đại hội Đảng

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện, báo cáo chính trị trình đại hội Đảng

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 28-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch nước Lương Cường: Gia Lai cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Chủ tịch nước Lương Cường: Gia Lai cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-8, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Lương Cường-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để cho ý kiến đối với dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Canh Liên tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược để nâng cao đời sống người dân

Canh Liên tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược để nâng cao đời sống người dân

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Theo Bí thư Đảng ủy xã Canh Liên Đoàn Vũ Cường, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược và một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân ở vùng đất “cổng trời” xa xôi của tỉnh.

Xã Phù Mỹ Bắc phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Xã Phù Mỹ Bắc phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)-Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phù Mỹ Bắc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào sáng 23-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sớm đưa Phù Mỹ Bắc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Tối 22-8, tại Quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn), Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tự hào Đảng quang vinh” nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bình Hiệp tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao

Bình Hiệp tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao

Chính trị

(GLO)- Ngày 22-8, Đảng bộ xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Một trong những nhiệm vụ Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới là tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao.

Đảng bộ xã Ia Băng và Ia Krái tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ I

Đảng bộ xã Ia Băng và Ia Krái tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ I

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 22-8, Đảng bộ xã Ia Băng và Ia Krái tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được và đề ra nhiệm vụ cụ thể cho giai đoạn mới, quyết tâm đưa các địa phương bứt phá, phát triển.

null