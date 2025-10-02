Vùng biên gửi niềm tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh

Quân và dân tích cực lao động sản xuất, giữ vững biên cương; đồng thời gửi gắm niềm tin vào chặng đường phát triển mới của quê hương.

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa

Những ngày này, tại 49 thôn, làng của 7 xã trên khu vực biên giới phía Tây của tỉnh, đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, tràn đầy khí thế thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sát đường biên, các tổ, chốt tuần tra của BĐBP tung bay lá cờ Tổ quốc, những chiến sĩ bám địa bàn, bảo vệ an toàn các mục tiêu. Cán bộ, chiến sĩ cùng lãnh đạo chính quyền các địa phương xuống tận thôn, làng động viên người dân chăm lo sản xuất, tất cả đều quyết tâm bảo vệ vững chắc biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan và dân quân xã tuần tra biên giới. Ảnh: V.H

Ông Nguyễn Trọng Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Ia Nan, cho biết: Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, xã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, lập nhiều thành tích trên các mặt công tác, góp phần đảm bảo ANTT, phát triển KT-XH. Ngoài treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường, nhà sinh hoạt cộng đồng, chúng tôi chỉ đạo cán bộ xuống tận thôn, làng vừa động viên nhân dân chăm lo lao động, sản xuất, vừa nắm tình hình, kịp thời giải quyết những phát sinh từ cơ sở.

Tại xã Ia Dom, nơi có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, ngoài việc đảm bảo ANTT, quản lý đường biên và cột mốc, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực. Trung tá Vũ Như Kiên-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh-cho biết: Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, đơn vị triển khai nhiều phong trào thi đua cụ thể, sát thực tế nhiệm vụ được giao. Hiện nay, Đồn phối hợp xây dựng hệ thống cửa khẩu tự động, rút ngắn thời gian làm thủ tục cho người dân từ 5 phút còn 1 phút, tăng hiệu quả quản lý nhưng vẫn tạo thuận lợi cho giao thương, không để lọt tội phạm, đảm bảo lưu thông hàng hóa và người dân qua lại 2 bên cửa khẩu. Cùng với đó, chúng tôi tăng cường kiểm soát các đường mòn, lối mở, khai thác hệ thống camera, máy nhận diện biển số xe, nhận dạng khuôn mặt…

Cũng tại xã Ia Dom, tối 30.9, chính quyền địa phương phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Y tế tổ chức chương trình Đêm hội Trăng rằm với chủ đề “Lồng đèn rạng rỡ nụ cười trẻ thơ”. Chương trình không chỉ có phá cỗ Trung thu mà còn tặng 9 suất quà cho học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi biên phòng”, cùng hơn 160 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Lập thành tích chào mừng Đại hội

Đến Tiểu đoàn 50, Trung đoàn 991 (Bộ CHQS tỉnh) những ngày này, cảm nhận đầu tiên là khuôn viên doanh trại khang trang, sạch đẹp; các cán bộ, chiến sĩ hăng say tập luyện lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Đơn vị thường xuyên tổ chức luyện tập báo động, thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện tác phong khẩn trương, bảo đảm tính cơ động nhanh và sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống, thực hiện nhiệm vụ đột xuất khi có lệnh cấp trên. Đồng thời, đơn vị chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh, lập trường và ý thức “tự giác, tự rèn”, tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 50 cơ động lực lượng bảo vệ biên giới. Ảnh: V.H

Trung tá Phan Tuấn Anh-Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh 50-chia sẻ: Hòa cùng không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, đơn vị phấn đấu đạt thành tích cao nhất, đột phá vào công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao. Chúng tôi xây dựng các phương án bảo vệ địa bàn trước, trong và sau Đại hội; 100% cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Dọc tuyến QL 14C vào xã Ia Mơ, 2 bên đường là những rừng cao su, cà phê, điều xanh ngát xen kẽ các ngôi làng trù phú. Cờ đỏ sao vàng tung bay, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội được treo trang trọng, tạo nên không gian biên viễn vừa đẹp, vừa rộn ràng.

Năm nay đã bước qua 70 mùa rẫy, từng trải qua đau thương, mất mát trong chiến tranh, bà Ksor H’Blâm-già làng Krông (xã Ia Mơ) hiểu giá trị cuộc sống hôm nay: Mấy ngày này, mọi người trong làng phối hợp chính quyền và các đơn vị dọn dẹp vệ sinh, treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Tất cả tích cực làm việc, dù việc nhỏ nhưng góp phần chào mừng Đại hội là chúng tôi tự hào. Chúng tôi gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách giúp địa phương phát triển.