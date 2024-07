Bộ đội Biên phòng Gia Lai phát động đợt thi đua lập chiến công bảo vệ vững chắc biên giới

Đợt thi đua cao điểm có chủ đề "Tự hào truyền thống - Viết tiếp chiến công - Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" được triển khai từ ngày 31-7 đến ngày 31-12-2024. Đợt thi đua tập trung vào 3 nội dung chính là: làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; triển khai tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm gắn với tổng kết năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Theo đó, toàn lực lượng BĐBP tỉnh phấn đấu thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nhận thức sâu sắc lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng; truyền thống vẻ vang và những chiến công oanh liệt trong 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng. Tăng cường quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; duy trì bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác đối ngoại Biên phòng; phối hợp với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phía đối diện tổ chức hội đàm định kỳ, đột xuất; tuần tra song phương, tuần tra liên hợp chấp pháp theo kế hoạch. Tổ chức huấn luyện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp, phấn đấu huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm 100% quân số; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% trở lên khá, giỏi, đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

Đợt thi đua nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, chiến sĩ lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng BĐBP giai đoạn 2019-2024 và chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).

Đồng thời, thông qua đợt thi đua làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ trong BĐBP tỉnh có nhận thức đúng đắn, luôn tự hào về Đảng và dân tộc, tin tưởng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; có động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, sáng tạo, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sau khi thống nhất các nội dung, đại diện các phòng, Văn phòng, đã ký giao ước thi đua.