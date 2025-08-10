Phường Pleiku khen thưởng 6 tập thể, 23 cá nhân xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

(GLO)- Tối 9-8, tại nhà rông làng Ốp, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2025.

Tham dự ngày hội có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku; đại diện các ban, ngành, đoàn thể phường và hơn 250 cán bộ, người dân trên địa bàn.

Ông Đặng Toàn Thắng-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Pleiku trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Bá Bính

Phường Pleiku được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 xã, phường, với tổng diện tích 25 km², dân số hơn 81.700 người.

Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả tích cực; nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự được duy trì, nhân rộng; ý thức cảnh giác, trách nhiệm của người dân trong phòng-chống tội phạm ngày càng được nâng cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời, Công an phường tuyên truyền các biện pháp phòng-chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy, cờ bạc, tín dụng đen và tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng; kêu gọi người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Quang cảnh ngày hội. Ảnh: Bá Bính

Ngày hội còn diễn ra các tiết mục văn nghệ do cán bộ, hội viên trên địa bàn biểu diễn, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương và lực lượng Công an nhân dân; phần hội với tiếng cồng, chiêng vang vọng, ánh lửa bập bùng và những vòng múa xoang rộn rã, đậm đà bản sắc dân tộc.

Dịp này, Chủ tịch UBND phường Pleiku đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.