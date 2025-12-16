Nghĩa tình người lính quân hàm xanh

(GLO)- Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, những người lính mang quân hàm xanh đã sẻ chia khó khăn, giúp người dân vùng biên giới, vùng biển ổn định cuộc sống. Những việc làm ấy còn bồi đắp niềm tin, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Chị Huỳnh Thị Tình (thứ 2 từ phải sang, ở tổ dân phố Kim Giao Trung, phường Hoài Nhơn Đông) được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. Ảnh: ĐVCC

Những ngày này, chị Huỳnh Thị Tình (SN 1988, ở tổ dân phố Kim Giao Trung, phường Hoài Nhơn Đông) cảm thấy ấm lòng khi căn nhà tình nghĩa do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam hỗ trợ xây dựng sắp hoàn thiện.

Chị Tình là vợ anh Hà Quốc Phong (SN 1985, quê tỉnh Lâm Đồng), 1 trong 8 thuyền viên mất tích khi đánh bắt trên biển vào cuối tháng 9-2025. Trước đó, chị từng lập gia đình và có 2 con trai. Sau này, chị và anh Phong lấy nhau, có thêm 2 người con. Tuy nhiên, con gái 6 tuổi không may bị khuyết tật bẩm sinh, con trai út 3 tuổi bị thiểu năng.

Cuộc sống của gia đình chị khá khó khăn khi anh Phong đi biển, chị làm nghề vá lưới, nhặt ve chai với thu nhập bấp bênh. Cả gia đình 6 người phải ở trong căn nhà trọ cũ kỹ tại tổ dân phố Diêu Quang, phường Hoài Nhơn Đông. Từ ngày chồng gặp nạn trên biển rồi bặt vô âm tín, chị Tình trải qua nỗi đau kéo dài.

Chia sẻ khó khăn với 5 mẹ con chị Tình, địa phương đã vận động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng căn nhà cấp 4 có diện tích 70 m², tổng chi phí gần 180 triệu đồng. Công tác triển khai do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Đông phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Quan Nam thực hiện.

Thiếu tá Lê Hữu Minh-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tam Quan Nam-cho biết: Từ đầu tháng 11-2025, khi công trình khởi công, đơn vị đã bố trí cán bộ, chiến sĩ tham gia vận chuyển vật liệu, đào móng và trực tiếp xây dựng. Dù gặp nhiều khó khăn do bão lũ, cán bộ, chiến sĩ vẫn bám công trình để bảo đảm tiến độ. Đến nay, căn nhà đã hoàn thành trên 90%, đơn vị đóng góp hơn 70 ngày công lao động.

Xúc động trước nghĩa tình của những người lính Biên phòng, chị Tình chia sẻ: “Các anh bộ đội túc trực từ lúc mở móng đến khi lợp mái, xắn tay làm mọi việc lớn nhỏ. Lần nào gặp, các anh cũng ân cần thăm hỏi, động viên mấy mẹ con tôi, hứa sẽ sớm hoàn thành căn nhà để chúng tôi ổn định cuộc sống”.

Tại tuyến biên giới phía Tây tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ cũng đang chung tay giúp đỡ gia đình anh Rơ Mah Choan (SN 1989, ở làng Khôn, xã Ia Mơ). Gia đình anh thuộc diện đặc biệt khó khăn, có 3 con nhỏ, cả hai vợ chồng đều không có việc làm ổn định, nhà cửa tạm bợ.

Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, cán bộ, chiến sĩ đã tận dụng cây khô trong vườn, vận động bà con cùng đào hố, chôn cọc, giăng thép gai, dựng hàng rào dài khoảng 80 m; đồng thời dọn vườn, hướng dẫn vợ chồng anh Choan trồng rau, quây chuồng bò để lấy phân bón. “Giờ mảnh vườn đâu ra đó, không lo trâu bò vào phá nữa, vợ chồng mình phấn khởi lắm” - anh Choan bày tỏ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ giúp đỡ gia đình anh Rơ Mah Choan (ở làng Khôn, xã Ia Mơ). Ảnh: ĐVCC

Trung tá Vũ Văn Hoằng - nhân viên vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Mơ - cho biết, mỗi cán bộ, đảng viên của Đồn đều được phân công phụ trách các hộ gia đình, chủ yếu là hộ khó khăn. Thông qua việc trò chuyện, nắm bắt tâm tư, anh em sẽ có cách hỗ trợ phù hợp, giúp bà con thay đổi nhận thức, tạo động lực phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.

Đây là 2 trong nhiều trường hợp được các đồn biên phòng trên toàn tỉnh hỗ trợ thông qua mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới”. Đại tá Đoàn Ngọc Báu - Chính ủy BĐBP tỉnh - thông tin: Mô hình do BĐBP tỉnh Bình Định triển khai vào tháng 4-2023, sau khi sáp nhập tỉnh đã được nâng tầm thành đề án và nhân rộng trên tuyến biên giới đất liền.

Qua 3 năm triển khai, BĐBP đã giúp hơn 710 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền gần 1 tỷ đồng. BĐBP đã đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ mồ côi để giúp đỡ từ sửa nhà, dọn dẹp vườn tược, vệ sinh môi trường, thu hoạch mùa vụ đến tặng cây, con giống, hỗ trợ sinh kế, hướng dẫn cách làm ăn.

“Tinh thần ấy không chỉ thể hiện qua mô hình này mà còn được khẳng định qua nhiều chương trình, đặc biệt là trong các đợt bão lũ vừa qua, với nhiều hoạt động nghĩa tình, sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Sự gần gũi, gắn bó đó đã từng bước hiện thực hóa phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc” - Đại tá Báu khẳng định.