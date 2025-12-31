Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

(GLO)- Thông qua các hoạt động dân vận, an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế, Binh đoàn 15 góp phần cải thiện đời sống người dân và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân. Những việc làm đồng bộ này đã tạo chuyển biến tích cực tại các địa bàn đơn vị đứng chân.

Lan tỏa giá trị văn hóa tại buôn làng

Mới đây, tại xã Ia Dom, Binh đoàn 15 tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà rông văn hóa trong không khí trang trọng, ấm áp, thắm đượm tình đoàn kết quân - dân.

Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 3 tỷ đồng, đáp ứng niềm mong mỏi bấy lâu của bà con về một không gian sinh hoạt cộng đồng khang trang, giàu bản sắc văn hóa truyền thống.

Già làng Rơ Châm Tích xúc động chia sẻ: “Bà con phấn khởi lắm, ai cũng mong từng ngày để thấy mái nhà rông sừng sững giữa làng”.

Cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 15 giúp nhân dân vùng biên thu hoạch lúa. Ảnh: Thanh Quý

Đây là 1 trong 9 nhà rông văn hóa do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, giao Binh đoàn 15 phối hợp với các đơn vị quân đội triển khai tại 2 tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 20 tỷ đồng.

Để bảo đảm các công trình vừa khang trang, bền vững, vừa giữ bản sắc văn hóa đặc trưng của các dân tộc, quá trình triển khai được thực hiện bài bản qua 3 giai đoạn, từ thẩm định thiết kế, tổ chức thi công đến nghiệm thu, bàn giao.

Đánh giá ý nghĩa của công trình đối với địa phương, ông Trần Ngọc Phận - Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom - cho biết: Đây là sự quan tâm rất thiết thực của Quân đội đối với đời sống văn hóa của nhân dân vùng biên giới.

Khi hoàn thành, nhà rông sẽ trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng quan trọng, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, tăng cường đoàn kết buôn làng, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, Binh đoàn 15 luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Binh đoàn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà rông, nhà sinh hoạt cộng đồng; tạo điều kiện bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng, duy trì và khôi phục nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc.

Từ năm 2024 đến nay, Binh đoàn 15 đã triển khai xây dựng nhiều nhà rông kiên cố, bề thế tại các xã Ia Chia, Ia Boòng, Ia Pnôn, Ia Lâu…

Các công trình sau khi hoàn thành không chỉ tạo diện mạo khang trang cho buôn làng mà còn trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi bà con tổ chức sinh hoạt cộng đồng, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

Hỗ trợ sinh kế và phát triển bền vững cho người dân

Cùng với việc chăm lo đời sống văn hóa, Binh đoàn 15 còn triển khai đồng bộ nhiều chương trình dân vận, hỗ trợ sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn đơn vị đứng chân.

Các hoạt động như hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; hướng dẫn kỹ thuật sản xuất; xây dựng nhà ở cho hộ khó khăn; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tặng quà gia đình chính sách, học sinh nghèo… được thực hiện thường xuyên, bền bỉ và mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo đại tá Trần Ngọc Hải - Phó Tư lệnh Binh đoàn 15, trên cơ sở nghiên cứu điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất và nhu cầu thực tiễn của địa phương, Binh đoàn đã triển khai nhiều mô hình kinh tế phù hợp như chăn nuôi bò, dê; trồng cao su, lúa và các cây trồng chủ lực. Qua đó, giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và phát triển bền vững.

Đặc biệt, Binh đoàn 15 dành sự quan tâm lớn cho sự nghiệp giáo dục vùng biên. Việc xây dựng các trường mầm non khang trang cùng mô hình nhà bán trú dành cho con em công nhân và học sinh ở xa trường đã tạo điều kiện để hàng trăm em được học tập trong môi trường tốt hơn, giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Cũng trong năm 2025, hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, các đơn vị của Binh đoàn đã huy động hơn 36.000 ngày công giúp dân; cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn mượn gần 1.300 ha đất tái canh cao su để trồng hoa màu; hỗ trợ giống, vốn và vật tư sản xuất với tổng trị giá hơn 8,6 tỷ đồng.

Binh đoàn cũng đầu tư 45,3 tỷ đồng để sửa chữa, làm mới 42,2 km đường giao thông; 3,5 tỷ đồng xây dựng 20 cây cầu dân sinh; 4,15 tỷ đồng cho 11 công trình nước sạch…

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 trao quà, động viên nhân dân các dân tộc vùng biên giới. Ảnh: Thanh Quý

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15, khẳng định: Những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ đã được ghi nhận, Binh đoàn vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần 2, khẳng định tinh thần trách nhiệm và mối quan hệ gắn bó với nhân dân Tây Nguyên, là động lực để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đồng hành cùng nhân dân xây dựng cuộc sống bền vững.