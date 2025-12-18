Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Điểm tựa sinh kế giúp người dân vùng biên vững bước thoát nghèo

(GLO)- Những chương trình hỗ trợ sinh kế đang âm thầm tạo nên chuyển biến mạnh mẽ ở các xã biên giới của tỉnh Gia Lai. Từ những con bò giống, luống điều mới trồng đến các mô hình sản xuất nhỏ, đời sống nhiều hộ dân đã cải thiện rõ rệt, mở ra hướng thoát nghèo bền vững.

Hỗ trợ đúng nhu cầu, tạo đổi thay rõ nét

Là xã biên giới còn nhiều khó khăn, Ia O hiện có hơn 2.700 hộ với trên 11.600 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 70%. Đời sống của bà con nhiều năm dựa chủ yếu vào nương rẫy, thu nhập thấp, thiếu ổn định.

Nhằm tháo gỡ khó khăn này, chính quyền địa phương đã tập trung triển khai hàng loạt chính sách thiết thực như: hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vay vốn ưu đãi, chuyển giao kỹ thuật và mở lớp dạy nghề tại chỗ.

nhieu-ho-dan-o-xa-ia-o-thoat-ngheo-nho-mo-hinh-ho-tro-bo-giong.jpg
Nhiều hộ dân ở xã biên giới Ia O thoát nghèo nhờ mô hình hỗ trợ bò giống. Ảnh: N.S

Những hỗ trợ “đúng lúc, đúng nhu cầu” đã giúp nhiều gia đình có điều kiện đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, mở rộng mô hình kinh tế hộ. Từ đây, nguồn thu ổn định dần xuất hiện, góp phần xây dựng cuộc sống mới vững chãi hơn cho bà con nơi vùng biên.

Kết quả giảm nghèo từ 175 hộ năm 2024 xuống còn 108 hộ vào cuối năm 2025 là minh chứng sống động cho hiệu quả của các chương trình sinh kế được triển khai. Không chỉ là con số, đó còn là những câu chuyện vươn lên đầy nghị lực, trong đó nổi bật là nhiều hộ thoát nghèo nhờ mô hình hỗ trợ bò giống.

Trong căn nhà nhỏ ở làng Mít Kom II, anh Puih Líu cần mẫn chăm sóc đàn bò sinh trưởng tốt trong chuồng. Nhận được 14 triệu đồng hỗ trợ, anh mua 1 cặp bò giống. Chỉ sau thời gian ngắn, bò mẹ sinh thêm 4 con bê khỏe mạnh.

Nhìn đàn bò lớn lên từng ngày, anh xúc động: “Gia đình mừng lắm. Chỉ ít tháng nữa, khi bê con đủ tuổi xuất chuồng, gia đình sẽ có khoản thu đáng kể để lo cho con cái và chi tiêu sinh hoạt”.

sau-hon-mot-nam-bo-cua-chi-chu-thi-thoa-lang-mit-kom-ii-xa-ia-o-sinh-duoc-mot-be-con-nguon-dong-luc-moi-de-gia-dinh-on-dinh-kinh-te.jpg
Sau hơn 1 năm, bò của chị Chu Thị Thoa sinh được 1 bê con, giúp gia đình từng bước ổn định kinh tế. Ảnh: N.S

Cách nhà anh Líu không xa, chị Chu Thị Thoa cũng từng lâm cảnh khó khăn khi thu nhập phụ thuộc vào công việc công nhân cao su, còn chồng đi làm thuê theo ngày.

Khi được hỗ trợ 1 con bò giống và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, chị mạnh dạn đầu tư thời gian, nguồn lực cho chăn nuôi. Sau hơn 1 năm, bò mẹ sinh được 1 bê con khỏe mạnh. Đây là nguồn động lực mới để gia đình chị ổn định kinh tế.

Chị Thoa chia sẻ trong niềm vui: “Nhận bò giống được 1 năm là có bê rồi. Nhà nước hỗ trợ vậy giúp bà con đỡ khó khăn nhiều lắm!”.

Ông Puih Rih - Trưởng thôn Mít Kom II cho biết các hộ nhận bò đều chủ động làm chuồng trại chắc chắn, chăm sóc kỹ lưỡng theo hướng dẫn kỹ thuật. Nhờ vậy, đàn bò phát triển tốt, nhiều hộ từ 1 con ban đầu đã gây dựng đàn 8-10 con. Riêng năm qua, có 5 hộ thoát nghèo bền vững nhờ mô hình hỗ trợ này.

Chủ tịch UBND xã Ia O Phan Đình Thắm khẳng định an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững luôn được địa phương đặt lên hàng đầu. Nhiều hộ được vay vốn ưu đãi, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ tiền điện, tạo việc làm và đào tạo nghề.

“Giảm nghèo không chỉ là hỗ trợ tài chính, mà là giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, nâng cao năng lực sản xuất để tự vươn lên” - ông Thắm nhấn mạnh.

ngoai-cap-bo-cac-ho-ngheo-o-xa-ia-o-con-duoc-ho-tro-bon-chua-nuoc-sinh-hoat-cua-gia-dinh.jpg
Ngoài cấp bò, các hộ nghèo ở xã Ia O còn được hỗ trợ bồn chứa nước sinh hoạt. Ảnh: N.S

Sinh kế mới khơi dậy ý chí vươn lên của người dân

Không chỉ Ia O, xã biên giới Ia Nan cũng đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ các chương trình hỗ trợ sinh kế. Với 2.075 hộ và 8.633 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 29%, Ia Nan từng đối diện nhiều khó khăn do thiếu đất sản xuất và thu nhập của người dân phụ thuộc vào nương rẫy.

Nhưng những năm gần đây, nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, diện mạo địa phương đã thay đổi rõ rệt.

Chính quyền xã phân công cán bộ, hội đoàn thể bám làng, bám dân, kiên trì vận động bà con chuyển đổi phương thức sản xuất phù hợp hơn. Nhiều diện tích lúa rẫy trước đây được thay bằng lúa nước năng suất cao. Những khoảnh đất bỏ hoang được phủ xanh bởi cây điều; chăn nuôi bò dần trở thành sinh kế chủ lực.

can-bo-nong-nghiep-xa-ia-nan-trao-doi-voi-nguoi-dan-ve-cach-cham-soc-vuon-ca-phe.jpg
Cán bộ nông nghiệp xã Ia Nan trao đổi với người dân về cách chăm sóc vườn cà phê. Ảnh: M.P

Tại làng Tung, anh Rơ Lan Thuyên là một trong những hộ tiêu biểu thoát nghèo nhờ được hỗ trợ bò giống. Bò mẹ sinh được 1 bê con, trở thành nguồn vốn ban đầu giúp gia đình anh gầy dựng đàn bò và mở rộng sản xuất.

Anh Thuyên chia sẻ: “Nhà nước quan tâm vùng sâu vùng xa như thế này, bà con mừng lắm. Có con bò là có động lực để làm ăn”.

Ngoài bò giống, gia đình anh còn được hỗ trợ giống điều để trồng trên phần đất trước kia bị bỏ hoang. Những hàng điều xanh tốt mỗi ngày giúp anh thêm niềm tin vào con đường thoát nghèo bền vững.

Theo ông Rơ Lan Siếu-Trưởng thôn Tung, từ năm 2023 đến nay, ít nhất 20 hộ trong thôn được hỗ trợ bò giống và hầu hết bò sinh trưởng tốt, giúp bà con có thêm nguồn thu ổn định.

Ông Siếu thông tin: “Đất canh tác ở đây hạn hẹp, trồng cà phê hay cao su không phù hợp nữa. Chăn nuôi bò là hiệu quả nhất với bà con”.

Ông Nguyễn Trọng Bình - Chủ tịch UBND xã Ia Nan khẳng định địa phương sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu thực tế của người dân, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực để giúp bà con thoát nghèo bền vững.

Những câu chuyện ở Ia O và Ia Nan cho thấy, hỗ trợ sinh kế không chỉ là việc trao con giống hay vốn sản xuất, mà còn là sự đồng hành, hướng dẫn để đảm bảo hiệu quả thực chất. Từ chính sách đúng và sự nỗ lực của người dân, con đường thoát nghèo đang dần rộng mở, bền vững và vững chắc hơn từng ngày.

Chi thanh toán khám-chữa bệnh BHYT tăng 16% trong 11 tháng

Chi thanh toán khám-chữa bệnh BHYT tăng 16% trong 11 tháng

Đời sống

(GLO)- Theo thống kê của BHXH Việt Nam, tính hết tháng 11, cả nước ghi nhận trên 177,8 triệu lượt khám-chữa bệnh BHYT, tăng gần 10,3 triệu lượt (hơn 6%) so với cùng kỳ năm 2024. Số chi thanh toán từ đó cũng tăng 16%, tỷ lệ sử dụng dự toán quỹ khám-chữa bệnh BHYT của cả nước là 100,1%.

Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

Đời sống

(GLO)- Gia Lai có địa bàn rộng, dân cư phân tán, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 23% với 47 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc sở hữu đời sống văn hóa riêng phong phú. Ðiều này đặt ra yêu cầu phải tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc, vừa bảo đảm an sinh vừa củng cố khối đại đoàn kết.

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Chiều 10-12, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cùng đi có Đại tá Phạm Văn Đạt-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Thời sự - Bình luận

Hôm nay là kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10-12-1948 - 10-12-2025). Với bất kỳ quốc gia nào, không có quyền nào tác động sâu rộng đến tương lai của một dân tộc như quyền được học tập. Đây là quyền mở ra mọi quyền khác: quyền tiếp cận cơ hội, quyền phát triển, và quyền vươn lên bình đẳng.

Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

Đời sống

(GLO)- Xuất phát từ thực tế nhiều người Bahnar tại các làng ở xã Hra (tỉnh Gia Lai) chưa biết chữ, gặp khó khăn trong giao tiếp và thực hiện thủ tục hành chính, từ tháng 12-2023 đến nay, Công an xã Hra đã khởi xướng và duy trì mô hình lớp học tình thương, thể hiện rõ tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Tổ tự quản tuần tra để đảm bảo ANTT.

Chung tay bảo vệ cà phê mùa thu hoạch

Đời sống

(GLO)- Mùa cà phê chín rộ ở vùng cao nguyên Gia Lai thường đi kèm nỗi lo mất trộm của người trồng. Để bảo vệ thành quả lao động, người dân và các đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm hay nhằm bảo vệ tài sản.

Những người khuyết tật giàu nghị lực

Những người khuyết tật giàu nghị lực

Đời sống

(GLO)- Những thiếu thốn và trở ngại về thể chất có thể làm chậm hành trình khẳng định mình của nhiều người khuyết tật. Nhưng với ý chí bền bỉ và khát vọng sống mạnh mẽ, họ vẫn tìm được con đường để bước tiếp và tạo nên giá trị riêng.

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

Tiếp sức cho người dân tái thiết sau bão lũ

Đời sống

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 2553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 10289/TB-NHCS của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, từ ngày 1-12, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cùng các phòng giao dịch trong toàn tỉnh đã giảm lãi suất cho vay ở nhiều chương trình tín dụng chính sách.

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

“Mẹ đỡ đầu” trẻ em khó khăn làng Tung ke

Đời sống

(GLO)- Bà Ðinh Nay Huỳnh (làng Tung Ke, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) từng cứu sống bé gái suýt bị chôn theo mẹ, góp phần xóa bỏ 1 hủ tục trong cộng đồng. Gần 7 năm qua, từ căn nhà nhỏ của mình, bà mở lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn trong làng.

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

Đời sống

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, công tác xóa mù chữ được các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai; góp phần nâng cao dân trí, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và xây dựng một xã hội học tập bền vững. 

Yêu thương đong đầy

Yêu thương đong đầy

Đời sống

(GLO)- Suốt hơn 2 tuần qua, theo chân các đoàn cứu trợ vào những điểm ngập sâu, cô lập ở các xã, phường phía Ðông tỉnh Gia Lai và Ðắk Lắk, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ bình dị mà phi thường, với tình yêu thương đong đầy dành cho đồng bào vùng lũ.

