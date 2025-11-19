Trao sinh kế, giúp dân ổn định cuộc sống

(GLO)- Các mô hình hỗ trợ sinh kế do quân đội triển khai, đặc biệt là chương trình trao bò giống sinh sản, đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và từng bước thoát nghèo, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” tại các địa phương.

Gần trưa, anh Myưng ở thôn Sơl Trang (xã KDang) dắt con bò giống mới nhận về chuồng, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui. Với anh, con bò không chỉ là tài sản quý mà còn mở ra cơ hội để gia đình vươn lên thoát nghèo. Không có đất sản xuất, nhiều năm qua, gia đình anh chỉ dựa vào công việc làm thuê bấp bênh.

Ngắm con bò trong chuồng, anh Myưng chia sẻ: “Có bò sinh sản, mình sẽ chăm sóc thật tốt để gây đàn, tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình”.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 trao bò giống cho hộ nghèo, cận nghèo ở 2 xã Ia Mơ và Ia Lâu. Ảnh: ĐVCC

Cùng có niềm vui tương tự, bà Alưnh (làng Rơng, xã KDang) tâm sự: “Nhà chỉ có vài sào đất trồng lúa rẫy và mì, nên khi được hỗ trợ bò giống, mình mừng lắm vì muốn nuôi một con bò từ lâu rồi nhưng không có tiền mua. Nay có rồi, mình sẽ chăm sóc tốt để bò sớm sinh bê”.

Niềm vui của người dân xã KDang đến từ mô hình “Chăn nuôi bò sinh sản” do Lữ đoàn 234 (Quân đoàn 34) triển khai. Đơn vị đã trao 200 con bò giống sinh sản cho 200 hộ nghèo, cận nghèo, đồng thời hỗ trợ vật tư thiết yếu phục vụ chăn nuôi như thức ăn, đá liếm, thuốc thú y, giống cỏ và làm chuồng trại. Tất cả các hộ tham gia đều được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài.

Dự án có tổng mức đầu tư 7,459 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 5,659 tỷ đồng, phần còn lại 1,8 tỷ đồng là vốn đối ứng của người dân. Mục tiêu là tạo sinh kế bền vững, tăng thu nhập và giúp các hộ nghèo, cận nghèo chủ động hơn trong phát triển kinh tế.

Trung tá Phan Bá Chung-Phó Chính ủy Lữ đoàn 234-cho biết: “Những con bò tuy giá trị vật chất không quá lớn nhưng là tình cảm và trách nhiệm của đơn vị đối với bà con. Đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn kỹ thuật để mô hình phát triển bền vững, trở thành mô hình hiệu quả trong phong trào giảm nghèo ở địa phương”.

Không chỉ Lữ đoàn 234, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 cũng đang triển khai mô hình tương tự. Mới đây, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715 bàn giao 21 con bò giống sinh sản (trị giá 492 triệu đồng) cho 21 hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở 3 xã: Ia O, Ia Chia và Ia Krái. Trước đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 đã hỗ trợ 34 con bò sinh sản cho 34 hộ nghèo và cận nghèo tại các xã: Ia Lâu và Ia Mơ với tổng trị giá hơn 800 triệu đồng.

Bí thư Đảng ủy xã Kdang Lê Thị Huệ (áo trắng, giữa) động viên người dân sau khi nhận bò, tập trung chăm sóc để bò sinh trưởng tốt, sớm sinh sản. Ảnh: P.D

Bên cạnh đó, cán bộ các đơn vị còn trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, làm chuồng trại và phòng, chống dịch bệnh. Trung tá Đặng Chí Quang-Trợ lý Chính trị Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710-thông tin: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục trao 35 con bò giống cho người dân 2 xã: Ia Pia và Ia Mơ, giúp bà con ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Các hoạt động hỗ trợ bò giống được triển khai trong khuôn khổ Tiểu dự án 3, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Mục tiêu của chương trình là xây dựng mô hình chăn nuôi bò sinh sản phù hợp với điều kiện từng địa bàn, tạo sinh kế bền vững, giúp các hộ nghèo và cận nghèo mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo.

Bà Lê Thị Huệ-Bí thư Đảng ủy xã KDang-cho biết: Việc trao bò giống cùng vật tư chăn nuôi cho các hộ khó khăn là hoạt động thiết thực, tạo động lực để người dân chủ động, tự tin vươn lên. Sự hỗ trợ này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 234 nói riêng và Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Chủ tịch UBND xã Ia Mơ Trần Quyết Thắng đánh giá cao sự đồng hành của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 trong phối hợp cùng địa phương thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Ông Thắng khẳng định, nhiều năm qua, đơn vị thường xuyên hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo, đồng thời phối hợp địa phương và lực lượng đứng chân trên địa bàn tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ANTT khu vực biên giới.