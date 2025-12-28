Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giải cứu 2 thanh niên đi lạc bị mắc kẹt trên núi Chư Nâm

(GLO)- Thích leo núi Chư Nâm để khám phá nhưng không tìm hiểu kỹ lịch trình và địa hình, 2 nam thanh niên 19 tuổi bị lạc giữa rừng. May mắn cả 2 đã được Công an xã Biển Hồ tìm thấy và giải cứu kịp thời.

Theo thông tin ban đầu, sáng 26-12, anh K. và anh A. (cùng SN 2006, trú tại phường Pleiku) đã rủ nhau đến núi Chư Nâm để trải nghiệm leo núi. Dù là lần đầu tiên đến với ngọn núi này, song cả 2 đã tự đi mà không có người dẫn đường.

cong-an-xa-bien-ho-giai-cuu-thanh-nien-lac-nui-chu-nam.jpg
Hai nam thanh niên bị mắc kẹt trên núi Chư Nâm đã được giải cứu kịp thời. Ảnh: ĐVCC

Do đó, trong quá trình di chuyển, anh K. và anh A. đã bị lạc do đi nhầm vào các lối mòn dẫn đến khu vực rừng rậm, hiểm trở. Cả 2 bị mất phương hướng, không xác định được vị trí nên không thể tìm được đường xuống núi.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, 2 thanh niên đã gọi điện cho đường dây nóng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh). Đơn vị này đã thông báo cho Công an xã Biển Hồ phối hợp tìm kiếm.

Nhận được tin báo, Công an xã nhanh chóng triển khai lực lượng đến khu vực theo mô tả của 2 nạn nhân. Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn vì trời tối, thời tiết gió lạnh, địa hình trắc trở.

Đến khoảng 19 giờ ngày 26-12, Cong an xã đã tiếp cận địa điểm anh K. và anh A. bị lạc và giải cứu 2 nạn nhân xuống núi an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn định.

