Người dân buôn Ma Giai mong được hỗ trợ sinh kế

LÊ NAM LÊ NAM
(GLO)- Sau khi chuyển về khu tái định cư tập trung, 62 hộ dân buôn Ma Giai (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) đã có cuộc sống ổn định hơn. Tuy vậy, nhiều hộ dân vẫn mong có thêm sinh kế phù hợp để ổn định cuộc sống.

Dự án “Sắp xếp, bố trí ổn định các hộ dân tộc thiểu số du canh, du cư buôn Ma Giai” được triển khai trên diện tích khoảng 5,2 ha, với tổng mức đầu tư gần 18,3 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục như: San ủi mặt bằng, xây dựng đường nội bộ, đường kết nối, hệ thống điện chiếu sáng và nước sinh hoạt.

Khu tái định cư buôn Ma Giai được đầu tư các hạng mục đường giao thông, điện chiếu sáng, nước sinh hoạt cho người dân. Ảnh: L.N
Từ tháng 3-2025, các hộ dân lần lượt chuyển về nơi ở mới. Mỗi hộ được bố trí 400 m² đất ở, hỗ trợ kinh phí di dời nhà; các hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng nhà từ các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đến tháng 6-2025, toàn bộ 62 hộ đã ổn định cuộc sống tại khu tái định cư.

Những căn nhà được quy hoạch gọn gàng, đường bê tông sạch sẽ, điện lưới, nước sinh hoạt đầy đủ đã mang lại diện mạo mới cho buôn làng.

Ông La O Á - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ma Giai - cho hay: Buôn hiện có 189 hộ, trong đó có 47 hộ nghèo, 50 hộ cận nghèo. Riêng khu tái định cư có 62 hộ, nhưng còn 19 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo.

“Có chỗ ở an toàn, bà con yên tâm hơn nhiều. Tuy nhiên, đất sản xuất còn hạn chế, nguồn nước tưới chưa ổn định nên thu nhập của một số hộ vẫn bấp bênh. Bà con rất mong tiếp tục được hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng và hướng dẫn kỹ thuật để phát triển sinh kế bền vững” - ông Á chia sẻ.

Niềm vui thể hiện rõ trong câu chuyện của chị Sô Thị Xuân, người từng hơn 10 năm phải ở nhờ trên đất người thân. “Ngày được cấp đất tái định cư, cả nhà mừng lắm. Nay có nhà kiên cố, đường bê tông, điện sáng, nước sinh hoạt đầy đủ nên yên tâm hơn. Gia đình mong được hỗ trợ thêm sinh kế phù hợp để có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập ổn định cuộc sống” - chị Xuân bộc bạch.

nguoi-dan-buon-ma-giai-them2.jpg
Già làng Rah Lan Đin sử dụng nước sạch ở khu tái định cư. Ảnh: L.N

Cùng chung cảm nhận, chị La O Thị Phương cho biết: “Có chỗ ở ổn định, con cái đi học gần nhà, ai cũng phấn khởi. Nếu được hỗ trợ thêm đất sản xuất hoặc con giống thì bà con sẽ yên tâm làm ăn hơn”.

Già làng Rah Lan Đin cho rằng: Khi nơi ở đã ổn định, bà con yên tâm lao động sản xuất, đời sống tinh thần được cải thiện; các sinh hoạt cộng đồng, việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống tiếp tục được duy trì. “Giờ có nhà cửa khang trang rồi, bà con mong có sinh kế ổn định để buôn làng ngày càng phát triển” - già Đin chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Hoài Châu - Chủ tịch UBND xã Phú Túc - cho biết: Việc hoàn thành khu tái định cư buôn Ma Giai đã tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống người dân. Khi chỗ ở an toàn, điện, đường, nước sinh hoạt được bảo đảm, người dân thuận lợi hơn trong sinh hoạt, sản xuất và tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, chính sách an sinh xã hội.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Phú Túc, từ nền tảng an cư, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế của buôn, nhằm giúp người dân ổn định thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.

