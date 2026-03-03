Ấm áp đêm hoa đăng Tết Nguyên Tiêu tại Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Tối 2-3, tại khu vực bờ kè suối Hội Phú (Phố đêm Chợ Nhỏ), đông đảo người dân phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tham gia hoạt động thả đèn hoa đăng nhân dịp Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng) Bính Ngọ 2026.

Đông đảo người dân tham gia thả đèn hoa đăng. Ảnh: Bá Bính

Từng chiếc đèn hoa đăng được thả xuống dòng suối, gửi gắm những ước nguyện về bình an, may mắn và hạnh phúc trong năm mới. Hoạt động này mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, thể hiện nét đẹp tâm linh và tinh thần hướng thiện của cộng đồng mỗi độ xuân về.

Suốt thời gian diễn ra chương trình, người tham gia chấp hành nghiêm các quy định về an toàn khi thắp nến, không thả đèn trời; đồng thời, có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần để đêm hoa đăng diễn ra trang trọng, an toàn và ý nghĩa.

Những chiếc đèn hoa đăng được thả xuống dòng suối Hội Phú. Ảnh: Bá Bính

Đêm hoa đăng Rằm tháng Giêng không chỉ tạo điểm nhấn cho hoạt động văn hóa cộng đồng đầu năm, mà còn góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn, lan tỏa thông điệp về sự đoàn kết, sẻ chia và niềm tin vào một năm mới an lành, thuận lợi.