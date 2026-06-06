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Bàn giao hệ thống đèn chiếu sáng đèo Mang Yang trị giá hơn 18,4 tỷ đồng

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TRẦN THÚY
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(GLO)- Công trình lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng mang tính cấp bách tại khu vực đèo Mang Yang (tỉnh Gia Lai) có chiều dài 21 km, tổng giá trị hơn 18,43 tỷ đồng, vừa được bàn giao, đưa vào sử dụng.

Cụ thể, theo Quyết định số 302/QĐ-BATGT ngày 28-5-2026 của Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, công trình lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng mang tính cấp bách tại khu vực đèo Mang Yang (đoạn từ Km108+00 đến Km129+00, tuyến quốc lộ 19) đã được bàn giao cho UBND các xã Đak Pơ, Hra và Mang Yang quản lý, sử dụng.

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Công trình trải dài qua 3 xã Đak Pơ, Hra và Mang Yang. Ảnh: R'Piên

Theo Quyết định, công trình được phân cấp quản lý theo từng đoạn tuyến. UBND xã Đak Pơ tiếp nhận quản lý đoạn từ Km108+00 đến Km111+760 với giá trị tài sản trên 3,5 tỷ đồng; UBND xã Hra quản lý đoạn từ Km111+760 đến Km127+360 với giá trị gần 13,6 tỷ đồng; UBND xã Mang Yang quản lý đoạn từ Km127+360 đến Km129+00 với giá trị hơn 1,3 tỷ đồng.

Tổng giá trị tài sản bàn giao hơn 18,4 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận, các địa phương có trách nhiệm quản lý, sử dụng và hạch toán tài sản nhà nước được giao theo đúng quy định.

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Công trình giúp người tham gia giao thông tăng tầm nhìn, hạn chế rủi ro tai nạn. Ảnh: Minh Trung

Việc xây dựng công trình lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại đèo Mang Yang nhằm tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 19, góp phần giảm nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông tại khu vực đèo dốc, thường xuyên có lưu lượng phương tiện lớn qua lại.

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