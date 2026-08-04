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Chư Prông ghi nhận thêm lỗ khoan tự phun hỗn hợp khí và nước

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(GLO)- UBND xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) vừa báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc trên địa bàn tiếp tục xuất hiện lỗ khoan tự phun hỗn hợp khí và nước, đồng thời đề nghị cơ quan chuyên môn sớm khảo sát, đánh giá để có giải pháp quản lý phù hợp.

Theo báo cáo của UBND xã Chư Prông, lỗ khoan mới xuất hiện trên đất của ông Đàm Xuân Hòa (trú làng Thung, xã Chư Prông). Giếng khoan có độ sâu khoảng 160 m, đã được sử dụng nhiều năm.

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Giếng khoan của gia đình ông Đàm Xuân Hòa (trú làng Thung, xã Chư Prông) bất ngờ phun hỗn hợp khí và nước không ngừng. Ảnh: M.P

Ngày 19-7, do thiếu nước tưới, gia đình tiếp tục khoan sâu thêm 10 m, nâng tổng độ sâu lên 170 m. Sau khi rút giàn khoan, lỗ khoan bất ngờ phun hỗn hợp khí và nước cao hơn 10 m so với mặt đất. Đến nay, khu vực miệng giếng vẫn còn hiện tượng nước bùng lên.

Đáng chú ý, năm 2024, 1 giếng khoan khác của gia đình ông Hòa cũng từng xảy ra hiện tượng tự phun hỗn hợp khí và nước. Sau khi được trám lấp, lỗ khoan này không còn hiện tượng phun trào.

Theo UBND xã Chư Prông, từ năm 2023 đến nay, trên địa bàn đã ghi nhận 4 lỗ khoan có hiện tượng tự phun hỗn hợp khí và nước.

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Trước đó, 1 giếng khoan khác của người dân ở xã Chư Prông cũng bất ngờ xuất hiện cột khí và nước phun mạnh lên khỏi mặt đất gần 15 m. Ảnh: M.P

Tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện chuyên môn để xác định nguyên nhân, UBND xã Chư Prông kiến nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm tổ chức khảo sát, đánh giá, làm cơ sở hướng dẫn người dân khai thác, sử dụng nước dưới đất an toàn, đúng quy định.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu UBND xã Chư Prông rà soát, thống kê các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc cấp phép, đăng ký khai thác theo quy định, xử lý các trường hợp vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả.

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