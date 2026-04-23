Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Xã Chư Prông kiểm tra hiện tượng giếng khoan phun cột nước gần 15 m

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH PHƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 23-4, UBND xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp kiểm tra, xác minh hiện tượng một giếng khoan tại thôn Hưng Tiến bất ngờ phun cột nước và khí cao gần 15 m.

Một người dân tại xã Chư Prông trong quá trình khoan giếng lấy nước tưới cà phê, giếng khoan bất ngờ xuất hiện cột khí và nước phun mạnh lên khỏi mặt đất gần 15 m. Ảnh: Minh Phương

Trước đó, ngày 18-4, gia đình ông Lê Danh Lăng (SN 1964, trú xã Chư Prông) thuê đơn vị khoan giếng để phục vụ tưới cho 1,8 ha cà phê. Khi khoan đến độ sâu khoảng 150 m, trong lòng giếng khoan xuất hiện cột khí và nước phun mạnh lên mặt đất với áp suất lớn, tạo thành cột cao gần 15 m.

Trước hiện tượng bất thường này, gia đình đã dừng thi công, thanh toán chi phí khoảng 35 triệu đồng cho đơn vị khoan giếng và không tiếp tục khai thác.

Để đảm bảo an toàn, gia đình đang thuê thợ đổ bê tông quanh miệng giếng, lắp van khóa nhằm kiểm soát áp lực khí, hạn chế nguy cơ rủi ro.

Giếng khoan phun nước không ngừng khiến người dân từ bỏ ý định tiếp tục khoan giếng tại vị trí này. Ảnh: M.P

Ngay khi nắm thông tin, UBND xã Chư Prông đã cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra, đồng thời khuyến cáo người dân không lại gần khu vực giếng khoan để tránh nguy hiểm.

Địa phương đang tổng hợp báo cáo, kiến nghị cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác định nguyên nhân và hướng xử lý phù hợp.

Năm 2024, tại khu vực các xã Ia Kly và Ia Phìn (nay thuộc xã Chư Prông) cũng từng ghi nhận hiện tượng tương tự khi khoan giếng. Sau khi áp dụng các biện pháp xử lý như thả trụ bê tông, bịt kín miệng giếng và lắp van điều tiết, hiện tượng phun trào đã chấm dứt hoặc giảm áp đáng kể.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện các dấu hiệu bất thường trong quá trình khoan giếng cần dừng thi công và báo ngay cho chính quyền địa phương để được hướng dẫn xử lý, đảm bảo an toàn.

Clip giếng khoan phun nước và khí rất mạnh ở xã Chư Prông. Thực hiện: Minh Phương
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Nhà dân bị sụt lún, nứt tường nghi do khoan giếng

(GLO)- Nửa tháng qua, gia đình anh Nguyễn Thanh Trường (thôn Phú Danh, xã Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) sống trong lo sợ khi nền nhà... bỗng dưng bị sụt lún, tường bị nứt. Nguyên nhân sự việc được cho là do quá trình khoan giếng của gia đình hàng xóm.

Có thể bạn quan tâm

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Đời sống

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Đời sống

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Đời sống

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Xã hội

