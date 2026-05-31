Trao sân chơi và quà cho trẻ em, hộ nghèo làng Amơng

(GLO)- Ngày 30-5, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi bộ VNPT Pleiku tổ chức chương trình “Trao sân chơi - Gửi tiếng cười” cho trẻ em làng Amơng (xã Ia Ly) nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

Đại diện Công an phường Pleiku và Chi bộ VNPT Pleiku trao tặng công trình cầu trượt và xích đu cho trẻ em làng Amơng (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai). Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Công an phường Pleiku và Chi bộ VNPT Pleiku đã trao tặng 1 cầu trượt và 1 xích đu trị giá 15 triệu đồng cho trẻ em trong làng.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên và Chi hội Phụ nữ Công an phường Pleiku đã trao 20 phần quà gồm sách vở, bút viết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập, với tổng trị giá 2 triệu đồng.

Đồng thời, Chi hội Phụ nữ Công an phường Pleiku trao 50 suất quà nhu yếu phẩm (trị giá 300 nghìn đồng/suất) cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn làng Amơng.

Ban tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập tại làng Amơng (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai). Ảnh: ĐVCC

Chương trình có tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng, góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em, lan tỏa tinh thần sẻ chia và gắn kết cộng đồng tại địa phương.

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

(GLO)- Từng sống khép kín vì mặc cảm bệnh phong, cụm dân cư 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu ở cuối làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nay đã dần hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống, góp phần để làng Grôn từng ngày đổi thay.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức 3 lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên thuộc 15 công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

(GLO)- Những “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều buôn, làng vùng sâu ở Gia Lai. Không chỉ tiên phong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều chị em còn tiên phong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa.

