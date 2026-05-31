Trao sân chơi và quà cho trẻ em, hộ nghèo làng Amơng

(GLO)- Ngày 30-5, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi bộ VNPT Pleiku tổ chức chương trình “Trao sân chơi - Gửi tiếng cười” cho trẻ em làng Amơng (xã Ia Ly) nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Đại diện Công an phường Pleiku và Chi bộ VNPT Pleiku trao tặng công trình cầu trượt và xích đu cho trẻ em làng Amơng (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai). Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Công an phường Pleiku và Chi bộ VNPT Pleiku đã trao tặng 1 cầu trượt và 1 xích đu trị giá 15 triệu đồng cho trẻ em trong làng.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên và Chi hội Phụ nữ Công an phường Pleiku đã trao 20 phần quà gồm sách vở, bút viết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập, với tổng trị giá 2 triệu đồng.

Đồng thời, Chi hội Phụ nữ Công an phường Pleiku trao 50 suất quà nhu yếu phẩm (trị giá 300 nghìn đồng/suất) cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn làng Amơng.

Ban tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập tại làng Amơng (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai). Ảnh: ĐVCC

Chương trình có tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng, góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em, lan tỏa tinh thần sẻ chia và gắn kết cộng đồng tại địa phương.