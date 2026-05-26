Gia Lai chú trọng bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số

THẢO KHUY
(GLO)- Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 trên địa bàn tỉnh có chủ đề: “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.

Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 sẽ tập trung nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tăng cường phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại và bảo đảm an toàn cho trẻ trên môi trường mạng.

Trong Tháng hành động vì trẻ em, ngành Y tế sẽ phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ; hỗ trợ phẫu thuật dị tật bẩm sinh, điều trị cho trẻ em nghèo mắc bệnh nặng và các trường hợp cần trợ giúp khẩn cấp.

Dạy bơi miễn phí là một trong những hoạt động được nhiều phụ huynh và trẻ em quan tâm. Ảnh: T.K

Cùng với đó, các đơn vị liên quan sẽ mở các lớp tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, dạy bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước; triển khai các hoạt động xây dựng môi trường học đường an toàn, không bạo lực, chăm sóc sức khỏe tâm thần học sinh và nâng cao kỹ năng số cho trẻ em.

Ngoài ra, các địa phương, đơn vị sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; đồng thời vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ xây dựng trường lớp, sân chơi và các công trình phục vụ trẻ em.

Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được triển khai từ ngày 1-6 đến 30-6-2026.

