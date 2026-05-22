Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường Ayun Pa đối thoại với trẻ em

(GLO)- Sáng 22-5, Đảng ủy phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với thiếu niên, nhi đồng năm 2026.

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Vũ Chi

Các ông: Trần Quốc Khánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Đặng Quang Khanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị.

Tham dự buổi đối thoại còn có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể phường cùng 50 em học sinh tiêu biểu trên địa bàn.

Trên tinh thần cởi mở, các em thiếu nhi đã gửi tới các đại biểu 13 ý kiến, kiến nghị. Trong đó các em mạnh dạn nêu lên một số bất cập hiện nay như: tình trạng mất an toàn giao thông, mất an toàn vệ sinh thực phẩm trước cổng trường; cơ sở vật chất trường lớp xuống cấp: nhà để xe học sinh thường xuyên quá tải, sân trường và nhà vệ sinh hư hỏng nhiều, thiếu sân chơi cho học sinh…

Các em học sinh tự tin nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi đối thoại. Ảnh: Vũ Chi

Trên cơ sở đó, các em mong muốn cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành địa phương quan tâm đầu tư xây dựng sân thể thao trong trường học; tu sửa cơ sở vật chất trường lớp như sơn mới phòng học, tu sửa sân trường, mở rộng nhà để xe cho học sinh, sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh giúp học sinh có môi trường sinh hoạt, học tập sạch sẽ, an toàn; đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, tạo điều kiện cho trẻ em vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng sống cũng như góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các em học sinh đã được lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ban, ngành phường giải đáp thấu đáo ngay tại hội nghị.

Chủ tịch UBND phường Ayun Pa Đặng Quang Khanh tặng quà cho các em học sinh tham gia hội nghị. Ảnh: Vũ Chi

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Trần Quốc Khánh đã ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của các em học sinh. Những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các em hôm nay sẽ là cơ sở để cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành địa phương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể trong thời gian tới nhằm đảm bảo cho các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn có môi trường học tập, vui chơi an toàn, bổ ích, đặc biệt trong dịp nghỉ hè sắp tới.

Dịp này, lãnh đạo phường đã tặng 50 suất quà cho 50 em học sinh tham gia hội nghị nhằm động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và tham gia tốt các hoạt động phong trào tại địa phương.

Dạy Ngữ văn trong thời đại số: Đổi mới nhưng không đánh mất cảm xúc

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, giáo dục cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới để thích ứng với thời đại. Việc phát triển năng lực số cho học sinh cũng trở thành yêu cầu tất yếu. Với môn Ngữ văn, yêu cầu ấy cũng đặt ra nhiều trăn trở cho người dạy.

Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và phòng - chống đuối nước cho học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn.

(GLO)- Ngày 15-5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Gia Lai tổ chức tuyên truyền kiến thức PCCC, CNCH và phòng - chống tai nạn đuối nước cho gần 1.500 học sinh, giáo viên, nhân viên và phụ huynh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng).

Việt Nam có trường công lập đầu tiên đạt QS Stars 5 Stars

(GLO)- Tổ chức xếp hạng và đánh giá giáo dục đại học uy tín hàng đầu thế giới QS Quacquarelli Symonds (QS, Vương quốc Anh) vừa trao chứng nhận xếp hạng 5 Sao QS cho Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là trường công lập đầu tiên ở Việt Nam đạt chứng nhận này.

Nữ sinh Bahnar nổi bật với thành tích tiếng Anh vượt trội

(GLO)- Em RCom Nay H Srina, học sinh lớp 6A1, Trường TH, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), là một học sinh người Bahnar (thôn Piơm, xã Đak Đoa) có nhiều thành tích nổi bật trong môn tiếng Anh và là một trong những gương mặt tiêu biểu của trường trong phong trào học ngoại ngữ.

Xem xét gỡ vướng thăng hạng cho giáo viên

(GLO)- Mặc dù hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định, nhưng 52 cán bộ quản lý và giáo viên tại xã Hoài Ân vẫn không được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do sai sót trong khâu tổng hợp hồ sơ. Sự cố hành chính này cần sớm có biện pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.

Chỉ tiêu lớp 10 tăng, áp lực tuyển sinh vẫn lớn

(GLO)- Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có 46.836 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10, tăng hơn 10.000 chỉ tiêu so với năm học trước. Dù vậy, tại các địa bàn thi tuyển và những trường có tỷ lệ đăng ký cao, áp lực cạnh tranh vẫn lớn, đòi hỏi học sinh cân nhắc kỹ khi lựa chọn nguyện vọng.

12 trường học tại xã Ia Pa kiến nghị tháo gỡ khó khăn về dạy và học

(GLO)- Ngày 8-5, UBND xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị và các trường học trên địa bàn nhằm đánh giá tình hình hoạt động lĩnh vực giáo dục và đào tạo sau sáp nhập đơn vị hành chính, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Từ năm 2026, thí sinh xét tuyển ngành điện hạt nhân bắt buộc đạt điểm cao ở 2 môn Toán và Vật lý

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa có quyết định ban hành Chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành về điện hạt nhân. Theo đó, từ năm 2026, thí sinh xét tuyển ngành này bắt buộc phải đạt điểm cao ở 2 môn Toán, Vật lý và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nâng cao.

