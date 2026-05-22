Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phường Ayun Pa đối thoại với trẻ em

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Vũ Chi

Các ông: Trần Quốc Khánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Đặng Quang Khanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị.

Tham dự buổi đối thoại còn có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể phường cùng 50 em học sinh tiêu biểu trên địa bàn.

Trên tinh thần cởi mở, các em thiếu nhi đã gửi tới các đại biểu 13 ý kiến, kiến nghị. Trong đó các em mạnh dạn nêu lên một số bất cập hiện nay như: tình trạng mất an toàn giao thông, mất an toàn vệ sinh thực phẩm trước cổng trường; cơ sở vật chất trường lớp xuống cấp: nhà để xe học sinh thường xuyên quá tải, sân trường và nhà vệ sinh hư hỏng nhiều, thiếu sân chơi cho học sinh…

Các em học sinh tự tin nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi đối thoại. Ảnh: Vũ Chi

Trên cơ sở đó, các em mong muốn cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành địa phương quan tâm đầu tư xây dựng sân thể thao trong trường học; tu sửa cơ sở vật chất trường lớp như sơn mới phòng học, tu sửa sân trường, mở rộng nhà để xe cho học sinh, sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh giúp học sinh có môi trường sinh hoạt, học tập sạch sẽ, an toàn; đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, tạo điều kiện cho trẻ em vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng sống cũng như góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các em học sinh đã được lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ban, ngành phường giải đáp thấu đáo ngay tại hội nghị.

Chủ tịch UBND phường Ayun Pa Đặng Quang Khanh tặng quà cho các em học sinh tham gia hội nghị. Ảnh: Vũ Chi

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Trần Quốc Khánh đã ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của các em học sinh. Những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các em hôm nay sẽ là cơ sở để cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành địa phương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể trong thời gian tới nhằm đảm bảo cho các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn có môi trường học tập, vui chơi an toàn, bổ ích, đặc biệt trong dịp nghỉ hè sắp tới.

Dịp này, lãnh đạo phường đã tặng 50 suất quà cho 50 em học sinh tham gia hội nghị nhằm động viên các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và tham gia tốt các hoạt động phong trào tại địa phương.