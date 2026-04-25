Lãnh đạo xã Bình Hiệp đối thoại với nhân dân về giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Chiều 23-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo xã với nhân dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua địa bàn xã.

Hội nghị do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Minh Lực và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lê Hà An chủ trì.

Lãnh đạo xã Bình Hiệp đối thoại với nhân dân. Ảnh: ĐVCC

Tại hội nghị, lãnh đạo xã đã thông tin khái quát về ý nghĩa của Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; tiến độ triển khai, các chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đồng thời, báo cáo tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian qua.

Báo cáo của UBND xã Bình Hiệp cho biết, chiều dài tuyến cao tốc đường bộ Quy Nhơn - Pleiku qua địa bàn dài 5,79 km, với tổng diện tích thu hồi là 47,2 ha, trong đó có 37,3 ha đất nông nghiệp, 2,5 ha đất ở và đất khác là 7,4 ha. Đến nay, xã đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư 33,82 ha, tương đương chiều dài tuyến 4,7/5,79 km (đạt 81,17%).

Người dân nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi đối thoại. Ảnh: ĐVCC

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, người dân đã nêu các ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình như: giá bồi thường đất, tài sản, vật kiến trúc trên đất; chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất; việc bố trí tái định cư...

Tại buổi đối thoại, các ý kiến, kiến nghị của nhân dân đã được lãnh đạo xã ghi nhận, giải trình cụ thể đối với những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tổng hợp báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.