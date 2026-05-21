Tháo dỡ khách sạn Bình Dương, ưu tiên dành không gian ven biển cho mục đích công cộng

(GLO)- Ngày 21-5, lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) xác nhận, nhà thầu đang triển khai việc tháo dỡ công trình khách sạn Bình Dương nằm trước bãi biển Quy Nhơn trên đường An Dương Vương.

Theo ông Đặng Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam, tỉnh định hướng sẽ giao khu đất trên cho phường quản lý. Phường sẽ xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng khu đất này hiệu quả sau khi được bàn giao, ưu tiên sử dụng vào mục đích công cộng, phục vụ phát triển du lịch biển.

Khách sạn Bình Dương đang được tháo dỡ. Ảnh: H.P

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay công trình khách sạn Bình Dương đang tháo dỡ, để sớm trả lại mặt bằng cho địa phương. Khu vực khách sạn được rào chắn để bảo vệ an toàn cho người dân, du khách.

Được biết, khách sạn Bình Dương thuộc sở hữu của Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15. Năm 2019, tỉnh Bình Định (cũ) có chủ trương di dời khách sạn này để dành không gian ven biển cho mục đích công cộng.

Tỉnh định hướng sẽ giao khu đất khách sạn Bình Dương cho phường Quy Nhơn Nam quản lý, ưu tiên sử dụng vào mục đích công cộng, phục vụ phát triển du lịch biển. Ảnh: H.P

Thực hiện chủ trương trên, tỉnh đã chi hơn 43 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ tài sản khi thu hồi đất của khách sạn. Ngoài ra, tỉnh còn hoán đổi khu đất khác có diện tích 2.800 m2 tại số 66 Hàn Mặc Tử (phường Quy Nhơn Nam) cho Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 xây dựng nhà khách. Cuối tháng 3-2026, Binh đoàn 15 đã tổ chức khánh thành Nhà khách Quy Nhơn ở địa chỉ trên.