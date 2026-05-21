Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Môi trường - Đô thị

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Tháo dỡ khách sạn Bình Dương, ưu tiên dành không gian ven biển cho mục đích công cộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 21-5, lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) xác nhận, nhà thầu đang triển khai việc tháo dỡ công trình khách sạn Bình Dương nằm trước bãi biển Quy Nhơn trên đường An Dương Vương.

Theo ông Đặng Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam, tỉnh định hướng sẽ giao khu đất trên cho phường quản lý. Phường sẽ xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng khu đất này hiệu quả sau khi được bàn giao, ưu tiên sử dụng vào mục đích công cộng, phục vụ phát triển du lịch biển.

gfg.png
Khách sạn Bình Dương đang được tháo dỡ. Ảnh: H.P

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay công trình khách sạn Bình Dương đang tháo dỡ, để sớm trả lại mặt bằng cho địa phương. Khu vực khách sạn được rào chắn để bảo vệ an toàn cho người dân, du khách.

Được biết, khách sạn Bình Dương thuộc sở hữu của Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15. Năm 2019, tỉnh Bình Định (cũ) có chủ trương di dời khách sạn này để dành không gian ven biển cho mục đích công cộng.

thao-do-khach-san-binh-duong.jpg
Tỉnh định hướng sẽ giao khu đất khách sạn Bình Dương cho phường Quy Nhơn Nam quản lý, ưu tiên sử dụng vào mục đích công cộng, phục vụ phát triển du lịch biển. Ảnh: H.P

Thực hiện chủ trương trên, tỉnh đã chi hơn 43 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ tài sản khi thu hồi đất của khách sạn. Ngoài ra, tỉnh còn hoán đổi khu đất khác có diện tích 2.800 m2 tại số 66 Hàn Mặc Tử (phường Quy Nhơn Nam) cho Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 xây dựng nhà khách. Cuối tháng 3-2026, Binh đoàn 15 đã tổ chức khánh thành Nhà khách Quy Nhơn ở địa chỉ trên.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, bền vững

Gia Lai phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, bền vững

(GLO)- Kinh tế biển đang là động lực tăng trưởng quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, du lịch, hàng hải, thủy sản và năng lượng tái tạo. Với nền tảng đã được tạo dựng, tỉnh Gia Lai đang hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh, hiện đại và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Hoài Nhơn Đông khởi công loạt dự án hạ tầng gần 20 tỷ đồng

Hoài Nhơn Đông khởi công loạt dự án hạ tầng gần 20 tỷ đồng

Môi trường - Đô thị

(GLO)- Sáng 29-4, UBND phường Hoài Nhơn Đông tổ chức khởi công xây dựng các khu dân cư gồm: Kim Giao Thiện, Trung tâm Hoài Mỹ, xóm 1 và xóm 2 Xuân Vinh, An Nghiệp, Khánh Trạch; đồng thời sửa chữa các điểm trường học và lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng trên tuyến đường ven biển của phường.

“Điểm đen” ô nhiễm giữa phường Bình Định

"Điểm đen" ô nhiễm giữa phường Bình Định

Không gian sống

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) cho biết: Nhiều năm qua, đoạn kênh S4 qua phường Bình Định bị rác thải bủa vây, nước đen đặc và mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống người dân. 

Thông xe 88 km cao tốc dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, tạm thời chưa thu phí

Thông xe 88 km cao tốc dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, tạm thời chưa thu phí

Môi trường - Đô thị

(GLO)- Ngày 28-4, ông Cao Việt Hùng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) cho hay, dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km1050 - Km1138) thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 sẽ chính thức thông xe đưa vào khai thác từ 11 giờ 30 phút ngày 29-4.

Vỉa hè ven biển Quy Nhơn xuống cấp, cần sớm sửa chữa

Vỉa hè ven biển Quy Nhơn bị xuống cấp

Không gian sống

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân khu vực Quy Nhơn cho biết: Vỉa hè và khu vực công cộng dọc các tuyến đường Xuân Diệu, Nguyễn Huệ (phường Quy Nhơn), An Dương Vương (phường Quy Nhơn Nam) xuất hiện nhiều vị trí xuống cấp, hư hỏng.

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Thị trường bất động sản Gia Lai: Sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

null