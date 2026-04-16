Phường Pleiku khảo sát, kiểm tra hiện trạng tài sản công

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, UBND phường Pleiku tiếp nhận và quản lý 215 lô, thửa đất với nhiều loại hình khác nhau, gồm: 85 lô đất trụ sở cơ quan, hội trường tổ dân phố, làng; 27 lô đất đơn vị sự nghiệp (trường học, chợ); 15 lô đất nông nghiệp, công ích; 44 lô đất nhỏ hẹp xen kẽ trong khu dân cư; 36 lô đất do UBND tỉnh quản lý bàn giao và 8 lô đất công khác.

Qua kiểm tra thực tế tại một số điểm, lãnh đạo phường nhận định: Khối lượng tài sản công lớn, phân tán, hiện trạng sử dụng chưa đồng đều, một số vị trí chưa được khai thác hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Xuân Phước yêu cầu các bộ phận chuyên môn tiếp tục rà soát, thống kê, phân loại cụ thể từng loại tài sản; đồng thời, xây dựng phương án sắp xếp, bố trí phù hợp với quy hoạch và mục đích sử dụng, đảm bảo quản lý chặt chẽ, tránh lãng phí, thất thoát.

Kết quả kiểm tra, khảo sát là cơ sở để phường Pleiku hoàn thiện phương án quản lý, sử dụng quỹ đất và tài sản công theo hướng tập trung, hiệu quả, góp phần tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị trong thời gian tới.