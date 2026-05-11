Từ đồng thuận lòng dân, Chư A Thai mở rộng đường quê

(GLO)- Người dân xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đang cùng chính quyền mở rộng đường giao thông nông thôn bằng những việc làm thiết thực như tự nguyện hiến đất, tháo dỡ cổng ngõ, đập bỏ hàng rào, góp ngày công lao động.

Từ sự công khai, minh bạch và cách vận động gần dân, những con đường nhỏ hẹp dần được mở rộng, tạo thêm động lực xây dựng nông thôn mới.

Dân đồng lòng mở lối phát triển

Những ngày này, con đường dẫn vào thôn Hải Yên và thôn Kim Môn (xã Chư A Thai) không còn vẻ yên ắng như trước. Tiếng máy san gạt, tiếng xe chở đất ra vào, tiếng bà con gọi nhau dọn dẹp hàng rào, di dời cổng ngõ làm không khí vùng quê thêm rộn ràng. Trên tuyến đường liên thôn từng nhỏ hẹp, nhiều hộ dân tự tay tháo mái hiên, phá bỏ bờ rào, bàn giao mặt bằng để công trình được triển khai thuận lợi.

Các hộ dân dọc tuyến đường vào thôn Hải Yên và thôn Kim Môn (xã Chư A Thai) đều tự nguyện hiến đất, tháo dỡ cổng ngõ, đập bỏ hàng rào để mở rộng đường. Ảnh: N.S

Trước đây, tuyến đường dẫn vào thôn Hải Yên và Kim Môn chỉ rộng khoảng 3 m. Mặt đường nhỏ, việc lưu thông gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa thu hoạch lúa, khoai lang và các loại nông sản khác. Xe tải không thể vào sâu trong khu dân cư, bà con phải vận chuyển hàng hóa ra tận Tỉnh lộ 662B để bán cho thương lái.

Từ thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã Chư A Thai cùng Ban công tác Mặt trận các thôn đã kiên trì tuyên truyền, vận động người dân tham gia mở rộng đường giao thông. Chủ trương được đưa ra bàn bạc công khai, phương án triển khai được thông tin rõ ràng; hộ nào bị ảnh hưởng đến đất, hàng rào, mái hiên đều được trao đổi trực tiếp.

Kết quả, 59 hộ dân dọc hai bên tuyến đường thuộc thôn Hải Yên và Kim Môn đều tự nguyện di dời hàng rào, vật kiến trúc, hiến đất mở đường. Sau khi được vận động, người dân hai thôn đã hiến hơn 3.800 m2 đất để mở rộng tuyến đường dài hơn 1 km, bề rộng 8 m.

Trong số những hộ đi đầu, gia đình ông Phạm Văn Hùng ở thôn Kim Môn tự nguyện đập bỏ toàn bộ bờ rào, hiến hơn 74 m2 đất. Với ông, phần đất ấy là tài sản của gia đình, nhưng con đường rộng mở là lợi ích lâu dài của cả cộng đồng. Sinh sống ở đây hơn 25 năm, ông Hùng hiểu rõ sự bất tiện của con đường nhỏ hẹp.

Ông Hùng bộc bạch, bà con trong thôn từ lâu đã mong có con đường rộng rãi hơn, song địa phương còn nhiều tuyến cần đầu tư nên nguồn lực chưa thể đáp ứng cùng lúc. Vì vậy, khi thôn có chủ trương mở rộng đường theo hướng xã hội hóa, gia đình ông sẵn sàng tháo dỡ bờ rào để góp phần thực hiện.

“Khi đường hoàn thành, xe tải có thể vào tận nơi thu mua nông sản, không phải đậu xa vài cây số như trước thì bà con mừng lắm” - ông Hùng nói.

Người dân thôn Kim Môn (xã Chư A Thai) hiến đất để di dời trụ điện cho đường thông thoáng. Ảnh: M.P

Cùng chung suy nghĩ ấy, hộ ông Nguyễn Văn Nhường ở thôn Hải Yên cũng tự nguyện tháo dỡ mái hiên, di dời hàng rào, hiến 100 m2 đất để mở rộng đường. Những việc làm tưởng như riêng lẻ ấy khi cộng lại đã tạo thành nguồn lực lớn, giúp công trình có mặt bằng sạch, giảm chi phí giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ông Đỗ Văn Lời - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Kim Môn cho biết, việc mở rộng tuyến đường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo”. Khi chủ trương được triển khai, bà con đón nhận tích cực, xem đây là việc chung cần cùng nhau thực hiện. Theo ông Lời, khi lòng dân đồng thuận, những việc tưởng khó cũng có thể thực hiện được.

Công khai, minh bạch để tạo niềm tin

Không chỉ ở Hải Yên và Kim Môn, phong trào hiến đất, góp công làm đường giao thông nông thôn đang lan tỏa ở nhiều thôn trên địa bàn xã Chư A Thai. Từ những tuyến đường nhỏ hẹp, xuống cấp, chính quyền địa phương xác định muốn làm nhanh, làm bền vững thì trước hết phải khơi dậy được sự đồng thuận của người dân. Vì vậy, mọi chủ trương, phương án đầu tư, mức huy động, phạm vi giải phóng mặt bằng đều được công khai để người dân biết, bàn và cùng giám sát.

Tuyến đường vào thôn Hải Yên và thôn Kim Môn (xã Chư A Thai) đang dần hiện hữu. Ảnh: N.S

Ông Phạm Văn Quyến - Trưởng phòng Kinh tế xã Chư A Thai cho biết, những ngày qua, bà con rất hồ hởi tham gia góp công, hiến đất để làm đường. Theo ông, hệ thống chính trị ở hai thôn Hải Yên và Kim Môn đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác vận động.

“Muốn dân đồng thuận thì việc gì cũng phải công khai, minh bạch, rõ ràng. Khi người dân tin tưởng, thấy đường làm ra để phục vụ chính mình và cộng đồng thì bà con sẵn sàng tham gia ngay” - ông Quyến chia sẻ.

Cách làm của xã Chư A Thai là không nóng vội, không áp đặt. Địa phương thực hiện phương châm nơi nào người dân đồng tình ủng hộ thì làm trước; nơi nào chưa đồng thuận thì tiếp tục tuyên truyền, vận động.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã đặt mục tiêu 100% thôn hoàn thành việc vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư các tuyến đường trong thời gian tới.

Từ ngày 1-7-2025 đến cuối năm 2025, xã Chư A Thai đã đầu tư 18 tuyến đường với tổng chiều dài 10.764 m, tổng vốn hơn 17,468 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước hỗ trợ hơn 16,305 tỷ đồng; nhân dân đóng góp hơn 1,162 tỷ đồng, được quy đổi từ 4.765 ngày công. Người dân đã hiến 4.965,7 m2 đất để đảm bảo mặt bằng làm đường giao thông.

Năm 2026, xã tiếp tục triển khai 7 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 3.550 m, tổng kinh phí hơn 6,2 tỷ đồng; một số tuyến được mở rộng bề mặt lên tới 11 m.

Người dân 2 thôn Hải Yên và Kim Môn dự tính sau khi tuyến đường hoàn thành sẽ đóng góp kinh phí lắp đặt điện chiếu sáng. Ảnh: M.P

Chủ tịch UBND xã Chư A Thai Phạm Văn Lượng khẳng định, chủ trương mở rộng các tuyến đường đang được người dân hưởng ứng tích cực. Khi đường làng, ngõ xóm rộng rãi, sạch đẹp hơn, đời sống dân sinh cũng thay đổi rõ rệt.

“Khi ý Đảng hợp với lòng dân, các tuyến đường trên địa bàn xã sẽ ngày càng khang trang. Bà con phấn khởi hỗ trợ ngày công, hiến đất mở đường, cùng chính quyền xây dựng nông thôn mới” - ông Lượng nhấn mạnh.

Từ những bờ rào được tháo dỡ, những cánh cổng được lùi vào, những mét đất người dân tự nguyện hiến tặng, Chư A Thai đang mở ra không chỉ các tuyến đường rộng hơn, mà còn vun đắp thêm niềm tin vào cách làm dựa trên sức dân. Đường giao thông nông thôn được khơi thông sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.