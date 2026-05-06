Đồng thuận mở đường, tạo lực phát triển

Từ chủ trương sát thực tiễn, cách làm linh hoạt và hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, nhiều địa phương ở phía Tây tỉnh đã từng bước cụ thể hóa nghị quyết của Đảng bằng những tuyến đường khang trang, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Lãnh đạo thống nhất, cách làm phù hợp

Tại xã Phú Thiện, nhiệm vụ xây dựng, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông được Đảng ủy xã lồng ghép trong Nghị quyết chuyên đề số 13-NQ/ĐU về tập trung các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm, xây dựng và phát triển khu trung tâm xã làm động lực phát triển; thu hút đầu tư một số dự án có tính lan tỏa, liên kết vùng giai đoạn 2025-2030.

Ông Vũ Hồng Duy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Thiện - cho hay, trên cơ sở đó, Đảng ủy xã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, trọng tâm là tuyên truyền, vận động theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín.

Toàn bộ chủ trương, thiết kế, dự toán và mức đóng góp đều được công khai, minh bạch, qua đó tạo sự đồng thuận và phát huy quyền làm chủ, quyền giám sát của người dân.

Lãnh đạo xã Chư A Thai tuyên truyền, vận động người dân thôn Đoàn Kết hiến đất mở đường. Ảnh: Kim Liên

Ở xã Chư A Thai, nghị quyết chuyên đề về huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư hạ tầng được ban hành trên cơ sở đặc thù địa bàn thuần nông, có lợi thế nguồn nước từ hồ Ayun Hạ.

Địa phương ưu tiên đầu tư các tuyến đường trục xã, thôn, tuyến kết nối với QL 25 và tỉnh lộ 662B, cùng hệ thống giao thông phục vụ vùng sản xuất tập trung; đồng thời, chú trọng thủy lợi với việc đầu tư hồ chứa nước Ia Ke, các trạm bơm và kiên cố hóa kênh mương, bảo đảm chủ động nguồn nước, nhất là vào mùa khô.

Bà Trịnh Thị Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chư A Thai - chia sẻ mục tiêu trong 6 tháng đầu năm 2026 là 100% thôn hoàn thành vận động nhân dân hiến đất, tháo dỡ công trình kiến trúc trên đất, giải phóng mặt bằng; khuyến khích mở rộng mặt đường bê tông từ 5,5 m trở lên, ưu tiên triển khai tại những khu vực đã có mặt bằng sạch và nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Từ những tuyến đường đến động lực phát triển

Việc nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông được xã Ia Hiao xác định là khâu đột phá, cụ thể hóa trong nghị quyết đại hội và chương trình hành động với lộ trình rõ ràng.

Địa phương tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân, tạo sự đồng thuận để người dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc, ưu tiên nguồn lực cho bê tông hóa, cứng hóa đường giao thông nông thôn.

Bà Đinh Thị Hồng Dự - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Yên Phú 1 (xã Ia Hiao) chia sẻ: Cán bộ, đảng viên trong thôn luôn gương mẫu đi đầu, cùng với người dân được tham gia bàn bạc, quyết định nên các chủ trương đều nhận được sự đồng thuận cao. Nhờ đó, tuyến đường dài hơn 1 km được mở rộng từ 3,5 m lên 8,1 m; trong đó mặt bê tông 5,5 m, khang trang, thông thoáng.

Từ đồng thuận của người dân, tuyến đường dài hơn 1 km ở thôn Yên Phú 1 (xã Ia Hiao) đã được mở rộng, bê tông hóa. Ảnh: P.D

Phong trào hiến đất, góp sức xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Chư A Thai cũng lan tỏa mạnh mẽ đến từng thôn, làng. Người dân tích cực tham gia, tự nguyện hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng để triển khai các công trình.

Chỉ từ ngày 1-7-2025 đến hết năm 2025, xã đã đầu tư 18 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 10,7 km, hơn 17,4 tỷ đồng; trong đó, nhân dân hiến gần 5.000 m² đất và đóng góp hàng nghìn ngày công.

Năm 2026, địa phương tiếp tục triển khai đầu tư 7 tuyến đường dài hơn 3,5 km, có tuyến được mở rộng mặt đường lên tới 11 m, từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ đi lại và sản xuất.

Những kết quả bước đầu từ các tuyến đường khang trang đang tạo nền tảng quan trọng để các địa phương tiếp tục thúc đẩy phát triển KT-XH, hướng tới xây dựng nông thôn hiện đại, văn minh, bền vững.