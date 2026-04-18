Thị trường bất động sản Gia Lai: Sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

Thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc

Hiện nay, bất động sản (BĐS) nhà ở và nghỉ dưỡng đang là hai phân khúc chiếm thị phần lớn nhất tại Gia Lai.

Dự án nhà ở xã hội IEC Residences Quy Nhơn (Khu đô thị Long Vân, phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: Hải Yến

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam - nhận định: Thị trường BĐS đang trong quá trình tái cân bằng cung - cầu. Nếu như trước đây, hoạt động đầu cơ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn thì nay xu hướng này đã giảm rõ rệt, nhường chỗ cho nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn. “Điều này buộc DN phải điều chỉnh chiến lược, tập trung vào sản phẩm có giá trị thực, pháp lý minh bạch” - ông Đính nhấn mạnh.

Ở phân khúc nhà ở, khu vực phía Đông và phía Tây Gia Lai đang ghi nhận nhiều dự án chung cư thương mại trung và cao cấp, với mức giá từ 25 - 70 triệu đồng/m², như: Phú Tài Residence, The Sailing (phường Quy Nhơn, khoảng 1.000 căn hộ, shophouse, penthouse cao cấp); Dự án khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng (phường Pleiku, 610 căn hộ và shophouse khối đế); Khu dân cư Phú Gia Royal Park (phường Quy Nhơn Nam, 283 nhà phố liền kề)…

Cùng với đó là hàng loạt BĐS nghỉ dưỡng được triển khai để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch như: Tổ hợp BĐS nghỉ dưỡng - giải trí - sân golf FLC Pleiku (phường Pleiku, hơn 1.000 căn nhà phố và biệt thự nghỉ dưỡng); FLC Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, hơn 2.000 căn hộ condotel và nhà phố, biệt thự nghỉ dưỡng); Maia Resort Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông, 378 căn nhà phố và biệt thự nghỉ dưỡng biển cao cấp)…

Đáng chú ý, phân khúc nhà ở xã hội (NƠXH) đang trở thành tâm điểm của thị trường, đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp. Nhiều dự án mới đã và đang được triển khai theo định hướng của Nhà nước. Các dự án NƠXH đang triển khai tiêu biểu như: Dự án khu chung cư NƠXH tại Khu C khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (Happyland, phường Quy Nhơn Đông, 1 block 12 tầng với 342 căn hộ và 17 căn nhà liền kề); Dự án NƠXH Hàng Hải (Marina Home, phường Quy Nhơn, 1 block 24 tầng với 530 căn hộ và 9 nhà phố liền kề); Dự án NƠXH IEC Residences Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc, 4 block với 1.498 căn hộ NƠXH và 82 nhà phố thương mại liền kề)…

Hạ tầng tạo lực đẩy cho thị trường

Thực tế cho thấy, quá trình sàng lọc trên thị trường đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Những DN có tiềm lực tài chính yếu, phụ thuộc vốn vay hoặc sở hữu dự án thiếu tính pháp lý sẽ dần bị loại bỏ.

Đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tham quan căn hộ mẫu nhà ở xã hội IEC Residences Quy Nhơn (Khu đô thị Long Vân, phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: Hải Yến

Theo ông Nguyễn Văn Vương - Giám đốc Dự án NƠXH IEC Residences Quy Nhơn, phân khúc NƠXH đang ghi nhận sức cầu mạnh mẽ nhờ “đòn bẩy” từ các chính sách hỗ trợ của chính quyền và gói vay ưu đãi tối đa 80% giá trị nhà ở từ Ngân hàng CSXH. Điều này giúp người lao động tại các khu cụm công nghiệp và đội ngũ công chức, viên chức dễ dàng hiện thực hóa giấc mơ an cư.

Cũng theo ông Vương, việc nâng cao tiêu chuẩn chất lượng NƠXH, dần thu hẹp khoảng cách với nhà ở thương mại là yếu tố then chốt khiến loại hình này ngày càng được săn đón. Ngược lại, các DN có quỹ đất sạch, định hướng phát triển dài hạn và sản phẩm phù hợp nhu cầu thực sẽ đứng vững và mở rộng thị phần.

Trong bối cảnh đó, Gia Lai đang có nhiều lợi thế khi hạ tầng và kinh tế được thúc đẩy mạnh mẽ. Các dự án trọng điểm như cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, nâng cấp sân bay Phù Cát, cùng hệ thống khu công nghiệp được triển khai đồng bộ đã tăng cường kết nối vùng.

Những thay đổi này tạo hiệu ứng rõ nét trên thị trường BĐS, với xu hướng dịch chuyển nhu cầu đầu tư và an cư giữa các khu vực trong tỉnh. Nhu cầu nhà ở tại phía Đông tăng mạnh, trong khi dòng vốn đầu tư dịch chuyển lên phía Tây để phát triển nông nghiệp và du lịch.

Ông Trần Huy Hoàng - Trưởng ban điều hành Hội Môi giới BĐS Việt Nam tại Gia Lai - nhận định: “Chưa bao giờ thị trường BĐS địa phương được hưởng lợi từ hạ tầng và kinh tế như hiện nay. Xu hướng không chỉ là ở hay đầu tư mà còn hướng đến khai thác, vận hành và sản xuất, tạo nền tảng phát triển bền vững”.

Có thể thấy, sự đồng bộ về hạ tầng cùng đà tăng trưởng kinh tế đang giúp Gia Lai trở thành địa phương giàu tiềm năng phát triển BĐS tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.