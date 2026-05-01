Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

Đồng thuận cao, mở đường nhanh

Những ngày này, trên tuyến đường từ làng B đi trung tâm xã Gào, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Máy móc hoạt động liên tục, từng đoạn nền đường được san gạt, lu lèn, chuẩn bị cho giai đoạn đổ bê tông. Giữa vùng đất đỏ bazan, tiếng xe lu, xe ben rền vang, từng lớp đất được nén chặt, con đường dần hiện hữu rõ nét.

Ít ai nghĩ rằng, chỉ cách đây chưa lâu, tuyến đường này vẫn là con đường đất rộng chưa đầy 3 m, mặt đường lại gồ ghề, lầy lội mỗi khi mưa xuống. Mùa mưa, bùn đất bám dày, xe cộ khó di chuyển, việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại. Nhiều đoạn đường trơn trượt, học sinh đến trường vất vả, nông sản đến kỳ thu hoạch cũng khó vận chuyển ra thị trường.

Người dân làng B (xã Gào) di dời đường ống tưới cà phê, tạo thuận lợi cho đơn vị thi công làm đường. Ảnh: M.P

Theo ông Ngô Khôn Tuấn - Trưởng phòng Kinh tế xã Gào, tuyến đường có chiều dài 3.536 m, được khởi công từ ngày 10-3-2026, dự kiến hoàn thành sau 4 tháng. Đây là tuyến giao thông quan trọng, kết nối khu dân cư với vùng sản xuất và trung tâm xã, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông sau khi địa phương sáp nhập.

Điểm đáng chú ý là công tác giải phóng mặt bằng vốn được xem là “nút thắt” trong nhiều dự án lại diễn ra thuận lợi tại xã Gào. Toàn tuyến có 48 hộ dân và 2 doanh nghiệp bị ảnh hưởng, song tất cả đều đồng thuận. Người dân và doanh nghiệp đã tự nguyện hiến khoảng 14.000 m² đất, đồng thời đóng góp hơn 600 triệu đồng để cùng địa phương thực hiện công trình.

“Chỉ sau một cuộc họp triển khai chủ trương vào ngày 1-3, tất cả các hộ dân đều thống nhất. Nhờ vậy, việc giải phóng mặt bằng diễn ra nhanh chóng, không phát sinh khiếu nại” - ông Tuấn cho biết.

Tuyến đường từ làng B đi trung tâm xã Gào dần hiện hữu rõ nét. Ảnh: P.N

Không chỉ đồng thuận về chủ trương, người dân còn chủ động tháo dỡ hàng rào, di dời cây trồng, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng sớm cho đơn vị thi công. Nhờ đó, chỉ sau gần một tháng, toàn tuyến cơ bản hoàn tất khâu giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để công trình bước vào giai đoạn thi công nền đường.

Ông Đậu Đức Tỉnh - Chỉ huy trưởng công trình (Công ty TNHH xây dựng công trình Lập Thành Phát), cho biết tuyến đường được thiết kế rộng 8 m, trong đó mặt bê tông rộng 5 m, phần còn lại là lề đường, hệ thống thoát nước và cây xanh.

“Chúng tôi đang tranh thủ thời điểm sau thu hoạch cà phê, hồ tiêu để tập trung nhân lực, máy móc, phấn đấu hoàn thành công trình vào đầu tháng 6-2026” - ông Tỉnh nói.

Mở lối sản xuất, tạo đà phát triển

Không giấu được niềm vui khi con đường đang dần thành hình, ông Nguyễn Văn Nguyên (làng B) chia sẻ: Trước đây, mỗi khi mưa xuống, con đường trở nên lầy lội, xe công nông cũng khó di chuyển. Nông sản làm ra nhiều khi không vận chuyển kịp, gây thiệt hại đáng kể.

Gia đình ông có diện tích đất nằm dọc tuyến đường nên đã tự nguyện hiến khoảng 600 m² đất, đồng thời đóng góp 20 triệu đồng để làm đường. Không chỉ vậy, ông còn chủ động tháo dỡ hàng rào, di dời cây trồng để bàn giao mặt bằng sớm.

“Đường có rộng, có đẹp thì việc đi lại, vận chuyển hàng hóa mới thuận lợi. Mình hiến đất nhưng lợi ích lâu dài thì cả làng đều được hưởng” - ông Nguyên nói.

Ông Nguyễn Chí Thanh (bên trái) tự nguyện hiến 500 m2 đất của gia đình, đồng thời chặt bỏ nhiều cây trồng để mở rộng mặt đường. Ảnh: M.P

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Chí Thanh (cùng ở làng B) có hơn 5,5 ha đất sản xuất với nhiều loại cây trồng như cà phê, sầu riêng, mắc ca. Tuy nhiên, do đường sá đi lại khó khăn, việc tiêu thụ nông sản gặp nhiều trở ngại, đặc biệt trong mùa mưa.

Ông Thanh kể, năm trước gia đình thu hoạch gần 20 tấn sầu riêng nhưng không vận chuyển kịp do đường lầy lội, phải chờ đường khô mới bán được, dẫn đến giá giảm, thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Chính vì vậy, khi xã triển khai chủ trương làm đường, gia đình ông lập tức đồng thuận, hiến khoảng 500 m² đất, đồng thời chặt bỏ nhiều cây trồng để mở rộng mặt đường.

“Giờ nhìn con đường rộng thoáng dần hiện ra, ai cũng phấn khởi. Có đường rồi, xe vào tận vườn, nông sản không còn bị ứ đọng nữa; trẻ con đi học cũng an toàn hơn” - ông Thanh chia sẻ.

Thực tế, tuyến đường từ làng B đi trung tâm xã từng là “điểm nghẽn” giao thông của địa phương. Việc đi lại khó khăn không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn kìm hãm sự phát triển sản xuất. Khi tuyến đường được nâng cấp, mở rộng, không chỉ việc đi lại được cải thiện mà còn tạo động lực mới cho phát triển kinh tế.

Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành công trình. Ảnh: P.N

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch UBND xã Gào, cho biết địa phương triển khai công trình theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Trước mắt, xã tập trung xây dựng một tuyến đường mẫu để người dân thấy rõ hiệu quả, từ đó tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Theo ông Quang, sau khi sáp nhập từ 3 xã Ia Pếch, Ia Kênh và Gào, địa phương có mạng lưới giao thông dài hơn 237 km. Dù phần lớn các tuyến đã được cứng hóa, nhưng vẫn còn nhiều đoạn hẹp, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu vận chuyển nông sản và phát triển kinh tế.

“Phát triển hạ tầng giao thông được xác định là một trong những khâu đột phá trong giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu đến năm 2030, các tuyến đường trục chính, liên xã, liên thôn đạt quy mô nền đường tối thiểu 7 m; đến năm 2035 cơ bản hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ” - ông Quang nhấn mạnh.

Từ một con đường đất lầy lội, tuyến đường làng B đi trung tâm xã Gào đang từng bước “thay da đổi thịt”. Sự đồng thuận của người dân không chỉ giúp công trình được triển khai nhanh chóng mà còn tạo nền tảng vững chắc cho những bước phát triển tiếp theo.

Câu chuyện ở xã Gào cho thấy, khi người dân đồng lòng, chủ động tham gia, những “điểm nghẽn” tưởng chừng khó tháo gỡ lại được xử lý hiệu quả. Con đường mới không chỉ nối liền thôn, làng mà còn mở ra hướng đi rõ ràng: Lấy sức dân làm nền tảng để tạo đột phá hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.