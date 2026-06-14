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Đầu tư hơn 9 tỷ đồng xây dựng công viên Ia Khươl

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NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
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(GLO)- Nhằm tạo không gian để người dân vui chơi, giải trí và tổ chức các hoạt động văn hóa, UBND xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) quyết định đầu tư 9,3 tỷ đồng để xây dựng công viên Ia Khươl.

Theo đó, quy mô công trình là công viên cây xanh cấp IV gồm: khu trung tâm, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh cùng nhiều hạng mục như: sân đường nội bộ, cây xanh, thảm cỏ, cột cờ, san nền giếng khoan sâu 100 m, hệ thống điện tổng thể, hệ thống tưới nước tự động…

Tổng mức đầu tư dự án là 9,3 tỷ đồng từ nguồn vốn tỉnh phân cấp, vốn tiền sử dụng đất của xã năm 2026 và vốn kết dư sử dụng đất.

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Thi công mặt bằng công viên Ia Khươl. Ảnh: N.D

Sau khi sáp nhập, xã Ia Khươl có diện tích tự nhiên rộng nhưng chưa có công viên để tổ chức các hoạt động văn hóa.

Vì vậy, công viên Ia Khươl sẽ là nơi vui chơi, giải trí, rèn luyện thể dục thể thao cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa cho người dân trên địa bàn xã.

Hiện các đơn vị đang khẩn trương triển khai thi công công trình, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026.

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