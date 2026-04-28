Cát Tiến phát triển theo hướng đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái, lịch sử và kinh tế biển

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Quy hoạch chung xã Cát Tiến đến năm 2045, với định hướng đưa Cát Tiến thành khu vực phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái, lịch sử và kinh tế biển.

Theo đó, phạm vi quy hoạch là toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Cát Tiến, với khoảng 103 km². Về tính chất, Cát Tiến sẽ là khu vực phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái, lịch sử và kinh tế biển; định hướng phát triển kết nối với Khu kinh tế Nhơn Hội; phát triển ổn định và bền vững rừng phòng hộ đầu nguồn; bảo tồn và bảo vệ môi trường khu vực núi Bà.

Theo quy hoạch, không gian xã Cát Tiến được phân thành 6 tiểu vùng phát triển. Cụ thể gồm:

Tiểu vùng đô thị, dịch vụ du lịch cửa ngõ Cát Tiến (khoảng 1.157 ha), là khu vực trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa; tập trung phần lớn dân cư và các công trình công cộng, phát triển thương mại dịch vụ và du lịch theo định hướng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội đã được phê duyệt; khu vực có tỷ lệ đô thị hóa cao. Định hướng phát triển dân cư, đô thị theo hướng đô thị nén, kết hợp cải tạo, chỉnh trang khu vực dân cư hiện hữu, tiết kiệm quỹ đất phát triển các khu dịch vụ, du lịch, đảm bảo tuân thủ mật độ xây dựng và quy định bảo vệ di tích danh thắng.

Tiểu vùng đô thị du lịch Tân Thanh - Vĩnh Hội (khoảng 1.035 ha), là khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, phát triển các khu dân cư sinh thái, khu du lịch - dịch vụ với mật độ thấp, gắn với bảo vệ các giá trị tự nhiên và bờ biển, quỹ đất phát triển chủ yếu là quỹ đất ngoài dân dụng, phục vụ phát triển dịch vụ du lịch. Định hướng phát triển dân cư, đô thị, dịch vụ du lịch với mật độ thấp gắn với bảo vệ các giá trị tự nhiên tại khu vực; bảo tồn không gian cộng đồng quần cư phía Tây tỉnh lộ 639; phát triển nông nghiệp hữu cơ, mang tính chất trình diễn kết hợp với dịch vụ nghỉ dưỡng tạo sản phẩm dịch vụ du lịch đa dạng.

Tiểu vùng đô thị du lịch biển Nam Đề Gi (khoảng 1.775 ha), là khu vực phát triển mới dân cư, đô thị kết hợp cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu, với chức năng hỗn hợp dịch vụ du lịch biển; xây dựng thương hiệu “Đô thị biển quốc tế Đề Gi” gắn liền với các sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng. Định hướng phát triển dân cư, đô thị chất lượng cao, kết hợp cải tạo, chỉnh trang khu vực dân cư hiện hữu, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, thông minh, đạt tiêu chuẩn đô thị; phát triển thương mại dịch vụ, du lịch biển gắn với các sản phẩm du lịch đặc sắc.

Tiểu vùng phát triển đô thị gắn với sản xuất nông nghiệp (khoảng 1.742 ha), là khu vực phát triển mới dân cư, đô thị, kết hợp cải tạo, chỉnh trang khu vực dân cư hiện hữu gắn với sản xuất nông nghiệp và cảnh quan tự nhiên; kết hợp phát triển du lịch danh thắng tạo nên nét đặc trưng của xã Cát Tiến. Định hướng phát triển mới dân cư, đô thị chất lượng cao, kết hợp cải tạo, chỉnh trang khu vực dân cư hiện, mật độ xây dựng trung bình thấp; phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn đô thị, giảm phát thải, hướng đến các khu vực canh tác hữu cơ, hình thành các khu vực không phát thải kết hợp phát triển du lịch cộng đồng.

Tiểu vùng sinh thái rừng (khoảng 4.625 ha), là khu vực tôn tạo, bảo tồn cảnh quan tự nhiên; khai thác các loại hình du lịch văn hóa lịch sử gắn với quần thể di tích của khu căn cứ Núi Bà, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm rừng. Định hướng phát triển các loại hình dịch vụ du lịch văn hóa lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm rừng gắn với tôn tạo, bảo tồn các giá trị tự nhiên, di tích văn hóa lịch sử tại khu vực.

Xã Cát Tiến được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Cát Tiến, xã Cát Thành và xã Cát Hải thuộc huyện Phù Cát trước đây.