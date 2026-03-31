Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Núi Bà

(GLO)- Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Định cũ (31/3/1975 - 31/3/2026), sáng 31-3, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Núi Bà (xã Cát Tiến).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Bình Dương

Dự lễ có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu đã thành kính mặc niệm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời, dâng hoa tại Tượng đài Chiến thắng Núi Bà và dâng hương tại Đền thờ anh hùng liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc dâng hương tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Bình Dương

Trong kháng chiến chống Mỹ, Núi Bà giữ vị trí chiến lược quan trọng, đặc biệt đối với địa bàn khu Đông. Nơi đây từng là căn cứ hoạt động của Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh. Từ căn cứ này, Tỉnh ủy đã trực tiếp chỉ đạo kháng chiến, mở nhiều lớp huấn luyện, đào tạo lực lượng vũ trang và cán bộ cơ sở cách mạng.

Núi Bà cũng là bàn đạp mở nhiều đợt tiến công, nổi dậy trong chiến dịch Đồng khởi Khu Đông (1964), Chiến dịch Xuân Mậu Thân (1968) và cuộc Tổng tiến công, nổi dậy mùa Xuân năm 1975, góp phần giải phóng Quy Nhơn và tỉnh Bình Định (cũ).

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dâng hương tại Đền thờ anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Bình Dương

Khu căn cứ Núi Bà ghi dấu cuộc sống gian khổ, tinh thần chiến đấu kiên cường và những chiến công hào hùng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước.

Đồng thời là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trên quê hương Bình Định (cũ); là nguồn động lực, ngọn lửa truyền thống, nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp tục vững bước trên con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Khu căn cứ Núi Bà là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trên quê hương Bình Định cũ. Ảnh: Bình Dương

Sau 51 năm giải phóng, tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai đã và đang vươn mình mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới. Kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa được gìn giữ.

Phát huy truyền thống anh hùng của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai quyết tâm đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Thời sự

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Gia Lai hôm nay

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Thời sự

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

Trước giờ G khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

Thời sự

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Gia Lai khai màn Năm Du lịch Quốc gia 2026 bằng đại nhạc hội quy mô lớn chưa từng có

Thời sự

(GLO)- Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 28-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật biểu diễn và công nghệ sân khấu hiện đại.

Đảm bảo thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đạt tiến độ và chất lượng

Thời sự

(GLO)- Tại buổi làm việc với các chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn, thiết kế, giám sát, kiểm định Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku vào chiều 24-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu phải đảm bảo thi công dự án đạt tiến độ và chất lượng.

