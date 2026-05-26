Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026 kết nối đến gần 2.100 điểm cầu

(GLO)- Chiều 25-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến từ Hội trường Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến gần 2.100 điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã trên toàn quốc.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phi Long

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí báo cáo viên Trung ương của tỉnh; báo cáo viên Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và một số đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, đại biểu đã được các báo cáo viên Trung ương truyền đạt 3 chuyên đề: Những nội dung cốt lõi của Luật Thủ đô năm 2026; Thông tin về Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 và tình hình công nhân lao động, hoạt động Công đoàn trong bối cảnh tình hình mới; Quán triệt về những điểm mới, quan trọng và một số lưu ý về kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026.

Theo đó, Luật Thủ đô 2026 gồm 9 chương, 36 điều, trong đó điểm cốt lõi là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trao quyền tự chủ, tự quyết lớn hơn cho chính quyền Thủ đô.

Với tinh thần phân quyền mạnh mẽ, trao quyền chủ động toàn diện cho chính quyền thành phố, Luật Thủ đô năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo động lực để Hà Nội phát huy vai trò đầu tàu, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6-2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hướng hoạt động Công đoàn, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Những điểm mới, quan trọng và một số lưu ý về kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 cũng được lãnh đạo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) quán triệt tại hội nghị.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12-6 và chỉ còn tổ chức thi cho đối tượng thí sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đối với kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026, bắt đầu từ ngày 17-6 đến 14-7, thí sinh thực hành đăng ký và tiến hành đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển; đến ngày 13-8, các cơ sở đào tạo thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phi Long

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy nêu rõ: Các chuyên đề được truyền đạt có ý nghĩa rất quan trọng, vì vậy, đề nghị báo cáo viên và cấp ủy các cấp tập trung quán triệt, thông báo rộng rãi, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Cùng với đó, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kết quả các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và điều hành quyết liệt của Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo tốc độ tăng trưởng 2 con số và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong 5 năm tới; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại và các ngày lễ lớn của đất nước.