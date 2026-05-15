Việt Nam lọt top 20 trung tâm tăng trưởng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

(GLO)- Theo đánh giá mới nhất của Savills World Research về các khu vực có năng lực tăng trưởng nhanh và bền vững nhất thế giới, Việt Nam góp mặt trong Top 20 trung tâm tăng trưởng tại châu Á - Thái Bình Dương (APAC).

Báo cáo này đánh giá triển vọng kinh tế của 245 thành phố đến năm 2035, dựa trên các chỉ số cốt lõi như tăng trưởng GDP, mức độ tích lũy tài sản cá nhân, tỷ lệ phụ thuộc dân số và dòng di cư.

Trong bảng xếp hạng khu vực, TP. Hồ Chí Minh nổi bật là thành phố có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ 2. Ảnh: KTMT

Trong bảng xếp hạng khu vực, TP. Hồ Chí Minh nổi bật là thành phố có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ 2, trong khi Hà Nội xếp thứ 5, nhờ chiến lược đầu tư hạ tầng bài bản và sự mở rộng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu.

Kết quả tăng trưởng tích cực của Việt Nam phản ánh sự kết hợp giữa dòng vốn FDI chất lượng cao, đầu tư hạ tầng bền vững và lợi thế nhân khẩu học. Đây cũng là đòn bẩy giúp củng cố năng lực cạnh tranh của nước ta, đồng thời cho thấy triển vọng tăng trưởng dài hạn trên nhiều phân khúc bất động sản.

Việt Nam là quốc gia duy nhất ở châu Á - Thái Bình Dương đạt triển vọng tín nhiệm ở mức “Tích cực”

(GLO)- Tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín và lâu đời Moody’s vừa nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ "Ổn định" lên "Tích cực", đồng thời giữ nguyên mức xếp hạng Ba2. Đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương được đánh giá triển vọng ở mức "Tích cực".

(GLO)- Sáng 8-5, tại Sở Chỉ huy Quân khu 5 (TP. Đà Nẵng), Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Làm đường công vụ chở đất phục vụ thi công sân bay Phù Cát, giảm tải cho tỉnh lộ 638

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai thi công đường công vụ để vận chuyển đất cho Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt là Dự án).

