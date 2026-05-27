Gia Lai ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 61/2026/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực thi hành từ ngày 5-6-2026.

Theo đó, quy chế mới gồm 4 chương với 15 điều, quy định chi tiết về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc quản lý, nội dung hoạt động thông tin đối ngoại; nội dung công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; trách nhiệm quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại của các sở, ban, ngành, UBND cấp xã…

Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai ký kết quy chế phối hợp với 7 xã biên giới đất liền trong việc quản lý nhà nước về công tác đối ngoại. Ảnh: Phan Tuấn

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện Quy chế. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc có những ý kiến đề xuất, các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.