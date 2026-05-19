Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Diên Hồng

(GLO)- Sáng 19-5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Diên Hồng để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay và triển khai công tác trọng tâm thời gian đến.

Tham gia buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy phường Diên Hồng. Ảnh: Viễn Khánh

Phường Diên Hồng được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập nguyên trạng các phường: Diên Hồng (cũ), Ia Kring, Yên Đỗ và xã Diên Phú. Phường có diện tích tự nhiên 26,71 km2, dân số hơn 60.000 người.

Đảng bộ phường có 64 tổ chức Đảng với 2.609 đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ, phát triển đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, thực hiện kịp thời.

Tốc độ tăng giá trị sản phẩm từ đầu năm đến nay đạt 8,78%. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá, góp phần tạo việc làm và tăng thu ngân sách địa phương.

Đặc biệt, việc Phố ẩm thực Diên Hồng được đưa vào hoạt động từ tháng 4-2026 được xem là một trong những mô hình tiêu biểu trong định hướng phát triển đô thị về đêm.

Sản xuất nông nghiệp cũng được quan tâm theo hướng bền vững. Các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, phòng - chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo thường xuyên.

Công tác quản lý đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ về đất đai cho công dân thực hiện đảm bảo. Các lĩnh vực văn hóa thông tin, thể dục thể thao, giáo dục và đào tạo tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Từ ngày 1-1 đến 15-5-2026, Trung tâm phục vụ Hành chính công phường đã tiếp nhận 2.132 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 2.063 hồ sơ.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị và Quyết định số 204-QĐ/TW ngày 29-11-2024 của Ban Bí thư được lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Viễn Khánh

Bên cạnh những kết quả đạt được, phường Diên Hồng hiện gặp một số hạn chế, khó khăn như: vẫn còn hồ sơ trễ hạn (nhất là lĩnh vực đất đai) trên hệ thống một cửa do khối lượng hồ sơ lớn; sau khi sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tăng, nhiệm vụ phức tạp hơn, trong khi năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa phù hợp để đáp ứng nhiệm vụ mới.

Ngoài ra, việc sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” chưa đạt 100%; tỷ lệ chi bộ tổ chức sinh hoạt trên ứng dụng chưa cao. Công tác làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên tuy đã được quan tâm nhưng vẫn còn nhiều trường hợp phải tiếp tục rà soát, bổ sung. Việc ứng dụng chuyển đổi số ở các chi bộ khu dân cư còn lúng túng...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường đã đề xuất với tỉnh một số vấn đề liên quan đến việc sớm ban hành phân cấp quản lý cán bộ, chính sách cán bộ đảm bảo quy định; quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của chi bộ thôn, làng, tổ dân phố…

Bên cạnh đó là các đề xuất liên quan đến việc rà soát quỹ đất, công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa làng đồng bào DTTS…

Đại diện các sở, ngành cho rằng: Phường cần sớm có những đề xuất xây dựng kế hoạch và triển khai những nội dung liên quan đến các dự án thương mại dịch vụ như công viên, trung tâm thương mại, chợ, trung tâm y tế; các dự án chỉnh trang đô thị, điểm tham quan thu hút khách du lịch…

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Vũ Thảo

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đánh giá cao công tác xây dựng Đảng tại địa phương. Đây là nhiệm vụ then chốt trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo nền tảng để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phường cần sớm khắc phục những khó khăn hiện tại. Trong đó, cần làm tốt công tác cán bộ, phân công vị trí việc làm để phát huy hiệu quả công việc; tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng…

Trên cơ sở những đề xuất tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch và tham mưu với tỉnh; chú trọng rà soát các vị trí quy hoạch trước đây để điều chỉnh; tiếp tục tháo gỡ, giải quyết tốt và hợp lý các vấn đề về sắp xếp, chỉnh trang đô thị; di dời chợ Bà Định, bố trí sắp xếp quỹ đất di dời Trung tâm Y tế Pleiku và nghiên cứu xây dựng khu nội trú Trường THPT chuyên Hùng Vương…

Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Sau sáp nhập, phường Diên Hồng là một trong những phường trung tâm, hội tụ đầy đủ các điều kiện để phát triển nhanh. Vì vậy, phường cần khẩn trương cụ thể hóa mục tiêu phát triển theo hướng đô thị trung tâm hiện đại, đồng bộ và bền vững; tận dụng tốt dư địa sau sáp nhập để thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ đô thị và đời sống người dân.

Đồng thời, cần phát huy vai trò hạt nhân của phường trong liên kết phát triển thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế và chỉnh trang cảnh quan đô thị; xây dựng Diên Hồng trở thành phường trung tâm phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, tạo diện mạo mới văn minh, hiện đại.

