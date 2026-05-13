Kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai sẽ quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

(GLO)- Sáng 13-5, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp; đại diện lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, sở, ngành liên quan cùng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Dũng Nhân

Theo dự kiến, kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIII sẽ diễn ra trong 1 ngày (29-5) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét một số tờ trình, dự thảo nghị quyết trên nhiều lĩnh vực như: tài chính, đầu tư công, nông nghiệp - môi trường, y tế, giáo dục, nội vụ, khoa học công nghệ, xây dựng, văn hóa - thể thao và an ninh trật tự.

Trong đó, đáng chú ý là các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030; nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công trung hạn; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; cơ chế hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội; chính sách thu hút, ưu đãi bác sĩ, dược sĩ cũng như các quy định liên quan lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị các ban HĐND tỉnh rà soát kỹ những nội dung sẽ trình tại kỳ họp. Ảnh: Dũng Nhân

Ngoài ra, kỳ họp cũng xem xét các nội dung liên quan đến điều chỉnh bảng giá đất, phân bổ ngân sách, hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, cùng các nghị quyết quan trọng khác nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực; đồng thời, tập trung rà soát tính pháp lý, khả thi của từng nội dung nhằm bảo đảm chất lượng các nghị quyết trước khi trình kỳ họp xem xét, thông qua.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Tấn Thành thảo luận tại phiên họp. Ảnh: Dũng Nhân

Kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) cần được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm sự thống nhất cao giữa cơ quan trình và các cơ quan thẩm tra trước khi đưa ra kỳ họp. Trong tổng số 41 nội dung dự kiến trình tại kỳ họp, trước mắt thống nhất xem xét 40 nội dung.

Chủ tịch HĐND tỉnh giao Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện nội dung còn lại bảo đảm chặt chẽ, chính xác.

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND tỉnh. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý các cơ quan phải đặc biệt quan tâm đến tính pháp lý của nghị quyết; chuẩn bị đầy đủ căn cứ, cơ sở thực tiễn nhằm hạn chế những vấn đề phát sinh, bảo đảm đúng quy định và sát với thực tiễn từ cơ sở; đồng thời đề nghị các ban HĐND tỉnh tiếp tục kiểm tra, rà soát nhiệm vụ được giao, tránh chồng chéo hoặc thiếu sót trong tham mưu.

Cùng với đó, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị đổi mới phương thức làm việc theo hướng các cơ quan chủ động trao đổi, thống nhất theo từng lĩnh vực cụ thể để nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian, góp phần chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp chuyên đề sắp tới.