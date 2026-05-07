Khẩn trương thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh Gia Lai về chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá

(GLO)- Sáng 7-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và địa phương về việc thực hiện Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 9-12-2025 của HĐND tỉnh quy định các chính sách hỗ trợ liên quan đến tàu cá.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, triển khai Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động, không đủ điều kiện khai thác thủy sản, toàn tỉnh có 999 tàu cá đăng ký chuyển đổi nghề, giải bản qua 2 đợt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Minh Hoàng

UBND tỉnh đã có quyết định tạm cấp gần 212,4 tỷ đồng cho các xã, phường để hỗ trợ 807 tàu cá đăng ký giải bản và 941 ngư dân chuyển đổi nghề đợt 1.

Đến nay, trong số 17 xã, phường ven biển, mới chỉ có duy nhất phường Hoài Nhơn Đông đã thẩm định và phê duyệt hỗ trợ giải bản cho 12 chủ tàu cá với số tiền 1,93 tỷ đồng.

Việc triển khai chính sách giải bản còn gặp khó khăn do một số chủ tàu không đủ điều kiện hoạt động (đã cấm biển) chưa đăng ký giải bản; hồ sơ, thủ tục còn phát sinh vướng mắc tại cấp cơ sở ở các khâu xác định tình trạng pháp lý tàu cá, năm đóng tàu cá.

Bên cạnh đó, công tác thẩm định, kiểm tra thực tế tàu cá mất nhiều thời gian do số lượng nhiều, phân tán; việc xử lý tài sản sau giải bản (đặc biệt là xác tàu) còn lúng túng...

Lãnh đạo xã Đề Gi phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Minh Hoàng

Tại cuộc họp, các địa phương đã báo cáo tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá, phương án xử lý xác tàu sau giải bản; đồng thời, đề nghị các sở, ngành hướng dẫn cụ thể, đảm bảo thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, đại diện các sở, ngành cũng đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan; khuyến nghị các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ công khai, minh bạch, đúng quy định.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp nhấn mạnh: Việc thực hiện 2 nghị quyết số 27 và 28 của HĐND tỉnh là bước đi cụ thể thực hiện Đề án phát triển thủy sản bền vững, trong đó có yêu cầu giảm quy mô đội tàu và cường lực khai thác.

Để thực hiện mục tiêu giảm đội tàu cá xuống còn 3.800 tàu vào năm 2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương nỗ lực hơn nữa vì hiện số chủ tàu cá đăng ký giải bản, chuyển đổi nghề chưa nhiều.

Lãnh đạo Sở Tài chính trao đổi với các địa phương về việc giải ngân nguồn vốn hỗ trợ giải bản tàu cá. Ảnh: Minh Hoàng

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã, phường ven biển đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 27 của HĐND tỉnh, có kế hoạch cụ thể từng tháng, từng quý và làm rõ số tàu đăng ký giải bản phát sinh, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Trước mắt, tập trung giải bản 807 tàu đăng ký đợt 1; các tàu đã thẩm định, phê duyệt giải phải giải ngân hỗ trợ kịp thời.

Liên quan tới vấn đề xử lý xác tàu sau giải bản, các địa phương chủ động xây dựng phương án, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, đề xuất xử lý theo hướng: tàu sau giải bản phải được phá dỡ và xóa tất cả giấy tờ về pháp lý.

Các lực lượng chức năng liên quan phối hợp cùng địa phương triển khai chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá trong các khâu, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và chủ động phòng ngừa các hành vi trục lợi chính sách.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Minh Hoàng

Đối với Nghị quyết số 28 quy định chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình và nhật ký điện tử cho tàu cá có chiều dài từ 12 m trở lên, dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ là 21,563 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan thống nhất phương án triển khai hỗ trợ nhanh chóng cho ngư dân.