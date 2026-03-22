Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN HÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 22-3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát.

1-dong-chi-le-hoai-trung-phat-bieu.jpg
Đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Tham gia Đoàn còn có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Trưởng đoàn; Trần Quốc Bình - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn; cùng các thành viên trong đoàn.

Tham dự hội nghị về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

2-dong-chi-thai-dai-ngoc-phat-bieu.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát, tập trung vào 2 nội dung chính: việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát số 21, đồng chí Lê Hoài Trung ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đảng bộ tỉnh Gia Lai. Trong đó, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV nghiêm túc, bài bản, chất lượng, hiệu quả; thể hiện quyết tâm chính trị cao, chuyển biến mạnh mẽ tư duy từ "học tập, quán triệt" sang "hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng".

Các văn bản chỉ đạo của tỉnh đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, chi tiết để cấp ủy cơ sở dễ triển khai thực hiện.

Với việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV, tỉnh đã ứng dụng công nghệ một cách hiệu quả, tuyên truyền thông qua các ứng dụng nền tảng số. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức trắc nghiệm trực tuyến để đánh giá nhận thức của cán bộ, đảng viên về Nghị quyết.

Với đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh đã chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp, qua đó góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

5-dong-chi-nguyen-tuan-thanh-phat-bieu.jpg
Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026. Ảnh: N.H

Đồng chí Lê Hoài Trung cũng đánh giá cao việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo tổ chức cuộc bầu cử ngày 15-3 tại Gia Lai thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn tuyệt đối.

Kết quả đã bầu đủ 16/16 đại biểu Quốc hội khóa XVI, 85/85 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Lê Hoài Trung đề nghị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục đổi mới tư duy từ "học tập, quán triệt" sang "hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng" với tất cả đảng bộ, chi bộ trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc cập nhật, ban hành chương trình hành động của tỉnh ngay trong tháng 3-2026; bảo đảm 100% các cấp ủy trực thuộc hoàn thiện cập nhật chương trình hành động của cấp mình cho sát thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, rõ nguồn lực và bám sát nguyên tắc "6 rõ" (rõ nhiệm vụ, rõ nguồn lực, rõ người chịu trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ thời gian, rõ kết quả) và "3 công khai" (công khai tiến độ, công khai trách nhiệm, công khai kết quả).

8-quang-canh-cuoc-hop.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh: Từ đầu tháng 3-2026, nhằm góp phần hỗ trợ tỉnh Gia Lai triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Bộ Ngoại giao đã chủ động xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động giữa Bộ Ngoại giao và tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030.

Theo Kế hoạch, Bộ Ngoại giao sẽ cùng với tỉnh hợp tác trong đẩy mạnh triển khai công tác đối ngoại, ngoại giao kinh tế, nhất là thu hút đầu tư vào các dự án trọng điểm, phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, logistics, thúc đẩy liên kết vùng.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra và khẳng định, tỉnh sẽ cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Tỉnh cũng sẽ tập trung khắc phục những hạn chế, phát huy nội lực, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, phấn đấu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Ngày 7-2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ tiếp sóng hội nghị để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh theo dõi.

Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

(GLO)- Chiều 4-2, tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tự hào thế hệ Đảng viên trẻ Gia Lai

(GLO)- Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 26-1, tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh (phường An Nhơn), Tỉnh đoàn tổ chức Ngày Thanh niên cùng hành động với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Hành động nhanh, kết quả cụ thể

Đại hội XIV của Đảng đã xác định không chỉ mục tiêu, phương hướng, mà còn làm rõ những việc cần triển khai sớm để đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo ra kết quả cụ thể để nhân dân nhìn thấy, được thụ hưởng, qua đó củng cố và nâng cao niềm tin đối với Đảng. 

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(GLO)- Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều nay (23-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Lễ bế mạc. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng trực tiếp buổi lễ, trân trọng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 

Đội ngũ trí thức tỉnh Gia Lai gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV

(GLO)- Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đội ngũ trí thức, nhà khoa học tỉnh Gia Lai bày tỏ niềm tin và nhiều kỳ vọng về những đột phá chiến lược trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và phát triển kinh tế bền vững.

Tuổi trẻ Gia Lai gửi 30.709 thông điệp tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hưởng ứng trào lưu “Tuổi trẻ hướng về Đại hội XIV” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đã tích cực tham gia và gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa hướng về Đại hội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 200 Ủy viên

(GLO)- Ngày 22-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư Tô Lâm - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng

Sáng 21-1, tại Đại hội XIV của Đảng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận với chủ đề “Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng: hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân”.

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

(GLO)- Trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tiếp tục được xác định là trọng tâm, then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

null