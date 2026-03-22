Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

(GLO)- Chiều 22-3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát.

Đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Tham gia Đoàn còn có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Trưởng đoàn; Trần Quốc Bình - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn; cùng các thành viên trong đoàn.

Tham dự hội nghị về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát, tập trung vào 2 nội dung chính: việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát số 21, đồng chí Lê Hoài Trung ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đảng bộ tỉnh Gia Lai. Trong đó, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV nghiêm túc, bài bản, chất lượng, hiệu quả; thể hiện quyết tâm chính trị cao, chuyển biến mạnh mẽ tư duy từ "học tập, quán triệt" sang "hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng".

Các văn bản chỉ đạo của tỉnh đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, chi tiết để cấp ủy cơ sở dễ triển khai thực hiện.

Với việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV, tỉnh đã ứng dụng công nghệ một cách hiệu quả, tuyên truyền thông qua các ứng dụng nền tảng số. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức trắc nghiệm trực tuyến để đánh giá nhận thức của cán bộ, đảng viên về Nghị quyết.

Với đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh đã chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp, qua đó góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026. Ảnh: N.H

Đồng chí Lê Hoài Trung cũng đánh giá cao việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo tổ chức cuộc bầu cử ngày 15-3 tại Gia Lai thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn tuyệt đối.

Kết quả đã bầu đủ 16/16 đại biểu Quốc hội khóa XVI, 85/85 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Lê Hoài Trung đề nghị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục đổi mới tư duy từ "học tập, quán triệt" sang "hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng" với tất cả đảng bộ, chi bộ trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc cập nhật, ban hành chương trình hành động của tỉnh ngay trong tháng 3-2026; bảo đảm 100% các cấp ủy trực thuộc hoàn thiện cập nhật chương trình hành động của cấp mình cho sát thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, rõ nguồn lực và bám sát nguyên tắc "6 rõ" (rõ nhiệm vụ, rõ nguồn lực, rõ người chịu trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ thời gian, rõ kết quả) và "3 công khai" (công khai tiến độ, công khai trách nhiệm, công khai kết quả).

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh: Từ đầu tháng 3-2026, nhằm góp phần hỗ trợ tỉnh Gia Lai triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Bộ Ngoại giao đã chủ động xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động giữa Bộ Ngoại giao và tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030.

Theo Kế hoạch, Bộ Ngoại giao sẽ cùng với tỉnh hợp tác trong đẩy mạnh triển khai công tác đối ngoại, ngoại giao kinh tế, nhất là thu hút đầu tư vào các dự án trọng điểm, phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, logistics, thúc đẩy liên kết vùng.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra và khẳng định, tỉnh sẽ cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Tỉnh cũng sẽ tập trung khắc phục những hạn chế, phát huy nội lực, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, phấn đấu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.