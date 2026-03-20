Phường Tam Quan tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng các sự kiện lớn

MAI LÂM
(GLO)- Từ nay đến hết tháng 3-2026, phường Tam Quan tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng Tam Quan (26/3/1975 - 26/3/2026).

Trong đó, đáng chú ý có các hoạt động: hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với đoàn viên thanh niên; hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND phường với các doanh nghiệp; giải cầu lông, giải bóng đá nam (U23) trong khuôn khổ Đại hội TDTT phường Tam Quan lần thứ I năm 2026; triển lãm sinh vật cảnh, kết hợp triển lãm ảnh về các địa danh, kinh tế - xã hội của phường Tam Quan và hội thi múa hát nông dân.

Cùng với đó là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như: lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; dâng hoa, dâng hương tại nhà thờ đồng chí Nguyễn Trân, Nghĩa trang liệt sĩ Tam Quan, Nghĩa trang liệt sĩ Hoài Châu Bắc - Hoài Châu, Nhà bia ghi danh liệt sĩ Tân An, Nhà bia ghi danh liệt sĩ An Quý và Di tích lịch sử Cấm An Sơn; thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Tam Quan.

Một góc đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tam Quan. Ảnh: T.Q

Đáng chú ý, ngày 26-3, phường Tam Quan sẽ tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 công trình trọng điểm: “Sửa chữa, khắc phục vỉa hè, lòng đường đường Nguyễn Chí Thanh” và “Lắp đặt hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn phường Tam Quan”.

(GLO)- Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư), Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ Cảng hàng không Phù Cát là công trình trọng điểm của tỉnh. Dự kiến đến ngày 15-7-2026, công trình sẽ hoàn thành để đưa vào khai thác bay thương mại.

Công trình là một chốn dừng chân bình yên, nơi mỗi ngày thức dậy là một khởi đầu nhẹ nhàng, tràn đầy kết nối với thiên nhiên và những giá trị giản đơn. Ngôi nhà tràn ngập ánh sáng tự nhiên và gió trời qua những khoảng mở rộng, khiến không gian luôn thoáng đãng dù nhịp sống bên ngoài hối hả. 

(GLO)- Tại công trường thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, tinh thần “không để chậm tiến độ” được hiện thực hóa bằng việc duy trì thi công xuyên Tết, giữ nhịp liên tục để tạo đà tăng tốc ngay từ đầu năm.

(GLO)- Ngày 12-2, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) có văn bản hỏa tốc gửi UBND các tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi về việc tạm dừng kế hoạch thông xe đưa vào khai thác dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Căn nhà được xây dựng trên diện tích đất 280 m2, diện tích xây dựng 110m2, ưu điểm lớn nhất là xung quanh khu đất đều nhà thấp, cây cối nhiều và ảnh hưởng nắng hướng Tây không đáng kể, giao thông thuận lợi...

(GLO)- Không chờ vận động nhiều lần, hàng trăm hộ dân ở xã Đak Đoa đã chủ động chặt bỏ vườn cây, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Sự đồng thuận của người dân góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia.

