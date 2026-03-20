Phường Tam Quan tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng các sự kiện lớn

(GLO)- Từ nay đến hết tháng 3-2026, phường Tam Quan tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng Tam Quan (26/3/1975 - 26/3/2026).

Trong đó, đáng chú ý có các hoạt động: hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với đoàn viên thanh niên; hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND phường với các doanh nghiệp; giải cầu lông, giải bóng đá nam (U23) trong khuôn khổ Đại hội TDTT phường Tam Quan lần thứ I năm 2026; triển lãm sinh vật cảnh, kết hợp triển lãm ảnh về các địa danh, kinh tế - xã hội của phường Tam Quan và hội thi múa hát nông dân.

Cùng với đó là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như: lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; dâng hoa, dâng hương tại nhà thờ đồng chí Nguyễn Trân, Nghĩa trang liệt sĩ Tam Quan, Nghĩa trang liệt sĩ Hoài Châu Bắc - Hoài Châu, Nhà bia ghi danh liệt sĩ Tân An, Nhà bia ghi danh liệt sĩ An Quý và Di tích lịch sử Cấm An Sơn; thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Tam Quan.

Một góc đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tam Quan. Ảnh: T.Q

Đáng chú ý, ngày 26-3, phường Tam Quan sẽ tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 công trình trọng điểm: “Sửa chữa, khắc phục vỉa hè, lòng đường đường Nguyễn Chí Thanh” và “Lắp đặt hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn phường Tam Quan”.